Схоже, Sony Santa Monica не планує відпускати шанувальників своїх ігор. Тож шукаю все нові цікаві способи втримати їх за грою.

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Новий режим God of War: Ragnarok

Новий режим стає доступним після першого проходження гри. Він дає змогу пройти екшен з уже отриманими здібностями, предметами спорядження та зброєю.

Втім, у режимі "Нова гра+" і вороги стануть набагато сильнішими. Крім того, розробники підвищили максимальний рівень персонажа і додали особливі види броні.

New Game Plus is available in God of War Ragnarök now.



Don new armor, wield the Draupnir Spear from the start, expanded level cap, and much more: https://t.co/gOhnmqs2Ve pic.twitter.com/NHS7LUMcdj — PlayStation (@PlayStation) April 5, 2023

Ще одне цікаве нововведення в грі – можливість пройти God of War Ragnarok у чорно-білому режимі.