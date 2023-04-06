Розробники випустили для God of War Ragnarok цікавий режим "Нова гра+"

Розробники з Sony Santa Monica випустили велике оновлення для гри God of War: Ragnarok. Головним нововведенням став режим "Нова гра+".

Схоже, Sony Santa Monica не планує відпускати шанувальників своїх ігор. Тож шукаю все нові цікаві способи втримати їх за грою.

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Новий режим God of War: Ragnarok

Новий режим стає доступним після першого проходження гри. Він дає змогу пройти екшен з уже отриманими здібностями, предметами спорядження та зброєю.

Втім, у режимі "Нова гра+" і вороги стануть набагато сильнішими. Крім того, розробники підвищили максимальний рівень персонажа і додали особливі види броні.

Ще одне цікаве нововведення в грі – можливість пройти God of War Ragnarok у чорно-білому режимі.