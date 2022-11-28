God of War Ragnarok продовжує впевнено завойовувати серця геймерів по всьому світу. Реліз нової частини пригод Бога війни Кратоса уже побив декілька рекордів, проте чи був би він таким самим вдалим без одного вельми цікавого персонажа?

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З оцінкою у 94/100 від критиків, та 8.2/10 від геймерів на metacritic, Ragnarok безумовно є одним із претендентів на звання гри року.

Цікавий геймплей, захопливий сюжет та харизматичні персонажі – це те, що у поєднанні зі скандинавською міфологією, створило неймовірний ігровий коктейль, що буде до смаку кожному геймеру. Однак, виявилося, що одного з найбільш улюблених гравцями персонажів проєкту могло і не бути.

Мова йде про посланця світогово дерева Іґґдрасілль – говірку білку Рататоска.

Рататоск у God of War Ragnarok / зображення з YouTube

У інтерв'ю для Game Informer режисер God of War Ragnarok Ерік Вільямс розповів як наполегливо боровся за цього персонажа. Виявилося, що інші розробники хотіли прибрати Рататоска через його відверту комедійність та й без того "роздутий" акторський склад проєкту.

Попри це Вільямс твердо заявив, що той гумор, який подарує Рататоск буде важливим та освітлить дещо похмурий світ гри.

Для виконання ролі був обраний ютуб-комік та талановитий актор озвучування Сонг Вон Чо.

Сонг Вонг Чо / зображення з WKAR

Як наслідок, молодик впорався блискуче, адже не лише прекрасно озвучив персонажа, але й вигадав для нього велику частку діалогів.

Передбачення Вільямса збулось і Рататоск чудово доповнив світ God of War Ragnarok та став справжнім улюбленцем сотень тисяч, якщо не мільйонів геймерів.