Космічна стратегія задарма: GOG дарує класику тактичних симуляторів

Цифрова платформа GOG влаштувала справжнє свято для шанувальників наукової фантастики, зробивши одну з найвідоміших тактичних стратегій минулого абсолютно безплатною.

Пропозиція відомого магазину діє впродовж обмеженого часу, тому геймерам варто поквапитися, щоб отримати у свою колекцію доволі культовий проєкт, інформує 24 Канал.

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Легендарне протистояння у глибокому космосі

Мова про Nexus: The Jupiter Incident – яскраву представницю рідкісного жанру тактичних симуляторів флоту (TFS), яка навіть через двадцять років після релізу зберігає свою актуальність та унікальність.

Сюжет переносить нас на початок 22 століття, де людство активно колонізує Сонячну систему. Однак замість мирного співіснування світ опинився під владою кількох амбітних мегакорпорацій. Попри крихкий баланс, між компаніями спалахує конфлікт, відомий як Юпітеріанський інцидент.

Гравцям належить взяти на себе роль Маркуса Кромвеля, капітана легендарного космічного корабля Stiletto, щоб опинитися в самому центрі подій, що загрожують існуванню галактики.

Трейлер гри: дивіться відео

Родзинкою проєкту є унікальна система ігрового процесу. На відміну від класичних стратегій у реальному часі, розробники з Mithis Entertainment відмовилися від будівництва баз та збору ресурсів.

Основний акцент вони зробили на управлінні ескадрою та кастомізації окремих суден. У розпорядженні гравця перебувають 10 типів космічних кораблів, які можна обладнати за допомогою 90 різних видів та систем озброєння.

На геймерів очікує 26 продуманих місій, де їм зустрінуться 6 унікальних іншопланетних рас, кожна з яких використовує власну бойову тактику.

Загальний масштаб ігрового світу вражає: у ньому налічується близько 350 планет, місяців та комет, що створює ефект повної присутності у відкритому космосі.

Nexus пропонує все, чого може забажати командир зоряного флоту, але не міг отримати в інших іграх,

– зазначає користувач GOG під ніком de_Monteynard.

Окрім захопливого геймплею, Nexus: The Jupiter Incident виділяється якісною аудіовізуальною складовою, що робить сюжетну кампанію по-справжньому кінематографічною.

На платформі GOG гру роздають у версії без DRM, тобто вона не потребує активації чи постійного підключення до інтернету. Така щедра пропозиція є частиною літнього розпродажу та триватиме до 8:30 за київським часом 6 липня.

Якщо ж ви не встигли забрати гру на GOG, то є альтернативний зі Steam, де до 9 липня діє знижка 90 відсотків, що дозволяє придбати симулятор за 25 гривень.