Предложение известного магазина действует в течение ограниченного времени, поэтому геймерам стоит поторопиться, чтобы пополнить свою коллекцию довольно культовым проектом, сообщает 24 Канал.

По теме "Ночные кошмары в подарок": разработчики Nightbell и Drive Me to Hell раздают свои игры бесплатно

Легендарное противостояние в глубоком космосе

Речь идет о Nexus: The Jupiter Incident – яркой представительнице редкого жанра тактических флотских симуляторов (TFS), которая даже спустя двадцать лет после релиза сохраняет свою актуальность и уникальность.

Сюжет переносит нас в начало 22 века, когда человечество активно колонизирует Солнечную систему. Однако вместо мирного сосуществования мир оказался под властью нескольких амбициозных мегакорпораций. Несмотря на хрупкий баланс, между компаниями разгорается конфликт, известный как Юпитерианский инцидент.

Игрокам предстоит взять на себя роль Маркуса Кромвеля, капитана легендарного космического корабля Stiletto, чтобы оказаться в самом центре событий, угрожающих существованию галактики.

Трейлер игры: смотрите видео

Изюминкой проекта является уникальная система игрового процесса. В отличие от классических стратегий в реальном времени, разработчики из Mithis Entertainment отказались от строительства баз и сбора ресурсов.

Основной акцент они сделали на управлении эскадрой и кастомизации отдельных кораблей. В распоряжении игрока находятся 10 типов космических кораблей, которые можно оснастить с помощью 90 различных видов и систем вооружения.

Геймеров ждут 26 продуманных миссий, в которых им предстоит встретиться с 6 уникальными инопланетными расами, каждая из которых использует собственную боевую тактику.

Общий масштаб игрового мира впечатляет: в нем насчитывается около 350 планет, спутников и комет, что создает эффект полного погружения в открытый космос.

Nexus предлагает все, чего может пожелать командир звездного флота, но не мог получить в других играх,

– отмечает пользователь GOG под ником de_Monteynard.

Помимо увлекательного геймплея, Nexus: The Jupiter Incident выделяется качественной аудиовизуальной составляющей, что делает сюжетную кампанию по-настоящему кинематографичной.

На платформе GOG игру раздают в версии без DRM, то есть она не требует активации или постоянного подключения к интернету. Такое щедрое предложение является частью летней распродажи и продлится до 8:30 по киевскому времени 6 июля.

Если же вы не успели взять игру на GOG, есть альтернатива на Steam, где до 9 июля действует скидка 90 процентов, что позволяет приобрести симулятор за 25 гривен.