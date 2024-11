Цифровий музей: GOG запускає програму збереження класичних ігор для майбутніх поколінь

Онлайн-магазин GOG, яким керує компанія CD Projekt, представив програму GOG Preservation Program – нову ініціативу, покликану забезпечити сумісність класичних ігор з сучасними та майбутніми технологіями для ПК.

Прагнучи зберегти ігрову спадщину, GOG запровадив "Програму збереження", яка фінансує постійну сумісність культових ігор із сучасними операційними системами, повідомляє 24 Канал.

Завдяки цій ініціативі GOG прагне надавати повні версії цих ігор, оснащені оригінальними посібниками, бонусним контентом і додатковими функціями, які часто недоступні в інших виданнях.

Для вирішення технічних проблем буде доступна служба підтримки клієнтів GOG, а для захисту ігор будуть надані офлайн-інсталятори.

Мацей Голенбєвський, виконавчий директор GOG, наголосив, що метою програми є захист ігрової спадщини та збереження доступу до класичних ігор.

Ми захищаємо ігрову спадщину та гарантуємо, що класика залишається доступною, оновленою та цілісною, навіть коли технології та індустрія розвиваються. Ми даємо іграм вічне життя,

– сказав Голенбєвський.

Наразі до програми збереження GOG додано понад 100 ігор. Каталог включає повні видання улюблених ігор, таких як Heroes of Might and Magic, The Witcher: Enhanced Edition, Diablo + Hellfire, Fallout: New Vegas Ultimate Edition та багато інших, кожна з яких відзначена значком "Стара добра гра", що свідчить про ретельне тестування та покращення.

Кінцева мета GOG – розширити Програму збереження, включивши в неї всі ігри з колекції, щоб зробити їх доступними для нових поколінь геймерів, зберігаючи життєво важливу частину ігрової історії.