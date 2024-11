Цифровой музей: GOG запускает программу сохранения классических игр для будущих поколений

Онлайн-магазин GOG, которым управляет компания CD Projekt, представил программу GOG Preservation Program – новую инициативу, призванную обеспечить совместимость классических игр с современными и будущими технологиями для ПК.

Стремясь сохранить игровое наследие, GOG ввел "Программу сохранения", которая финансирует постоянную совместимость культовых игр с современными операционными системами, сообщает 24 Канал.

Благодаря этой инициативе GOG стремится предоставлять полные версии этих игр, оснащены оригинальными руководствами, бонусным контентом и дополнительными функциями, которые часто недоступны в других изданиях.

Для решения технических проблем будет доступна служба поддержки клиентов GOG, а для защиты игр будут предоставлены офлайн-инсталляторы.

Мацей Голенбевский, исполнительный директор GOG, отметил, что целью программы является защита игрового наследия и сохранение доступа к классическим играм.

Мы защищаем игровое наследие и гарантируем, что классика остается доступной, обновленной и целостной, даже когда технологии и индустрия развиваются. Мы даем играм вечную жизнь,

– сказал Голенбевский.

Сейчас в программу сохранения GOG добавлено более 100 игр. Каталог включает полные издания любимых игр, таких как Heroes of Might and Magic, The Witcher: Enhanced Edition, Diablo + Hellfire, Fallout: New Vegas Ultimate Edition и многие другие, каждая из которых отмечена значком "Старая добрая игра", что свидетельствует о тщательном тестировании и улучшении.

Конечная цель GOG – расширить Программу сохранения, включив в нее все игры из коллекции, чтобы сделать их доступными для новых поколений геймеров, сохраняя жизненно важную часть игровой истории.