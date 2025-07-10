Усі акції вже доступні на сайті та додатках Favbet під Android та iOS, інформує 24 Канал з посиланням на компанію.

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Хардкорний теніс

Період проведення: 25 червня – 13 липня 2025 року

Favbet відзначає один із найважливіших тенісних турнірів року Вімблдон акцією з призовим фондом 400 000 гривень та бонусних пропозицій у вигляді "Страховки ставки". Учасники, які роблять виграшні ставки на матчі турніру (від 150 гривень з коефіцієнтами від 1.5 для ординара або від 3.5 для експресу), отримують бали та шанс потрапити до списку переможців.

Кожні 150 гривень = 1 бал. Акція проходить у два етап зі своїми унікальними розіграшами призів і оновленою таблицею лідерів. Мінімальний поріг для участі в розподілі винагород – 5 балів. Чим більше балів, тим реальніші перспективи опинитися серед переможців.

Гра Богів

Період проведення: 11 червня — 13 липня 2025 року

В рамках Клубного чемпіонату світу з футболу на Favbet діє акція з призовим фондом 1 000 000 гривень. Щоб взяти участь, потрібно робити виграшні ставки від 200 гривень на футбольні події турніру.

За кожну ставку у розділі "Спорт" користувач отримує 1 бал, а у розділі "LIVE" – 3 бали. Чим більше балів, тим вищі шанси потрапити до списку переможців.

До слова, акція поділена на два етапи (11 – 27 червня та 28 червня – 13 липня), у кожному з яких буде визначено топ-200 учасників за кількістю балів. Саме вони отримають призи.При цьому враховуються лише ставки з коефіцієнтом від 1.5, без застосування бонусів і повернень.

Божественна битва

Період проведення: 11 червня — 13 липня 2025

У рамках того ж "Клубного чемпіонату світу" проводиться ще одна акція – "Божественна битва", де треба вгадувати точний рахунок матчів.

Кожен прогноз має бути підтверджений ставкою від 200 гривень (ординар, коефіцієнт від 1.5), За кожен вгаданий результат нараховується бонус.

Акція розбита на 7 етапів, у тому числі плей-оф та фінал. Результати прогнозів фіксуються в особистому кабінеті користувача, де також відображається прогрес і можливий розмір бонусу залежно від кількості точних результатів.

Літні дропи ендорфінів

Період проведення: 16 червня — 31 серпня 2025

Це сезонна акція від провайдера Endorphina у розділі казино на платформі Favbet з вражаючим призовим фондом у 6 000 000 гривень і 60 000 фріспінів. Призи нараховуються випадковим чином у форматі Prize Drop (за умови ставок у спеціально відібраних іграх).

Ставка від 5 гривень може активувати випадковий грошовий бонус або безкоштовні обертання. Акція не передбачає складної системи балів. Участь автоматична, достатньо просто грати в акційні слоти. Переможці оновлюються після кожного виграного призу.



"Бажаємо успіху в літніх акціях Favbet! Та нагадуємо, що азартні ігри – форма розваги, яка має залишатися під вашим контролем. Плануйте свій бюджет і не забувайте про відповідальне ставлення", – наголошують у компанії.