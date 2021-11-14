Головний провал 2021 року: геймери громлять рейтинг видання GTA: The Trilogy на Metacritic

Видання Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition отримує на Metacritic дуже низькі оцінки від геймерів. Гравці називають його головним провалом 2021 року, а також найгіршим ремастером в історії.

Напевно, всі геймери повинні пам'ятати, яким провальним був реліз ремастера культової гри Warcraft III. У цієї відеогри зараз 0,6 бала на агрегаторі рецензій Metacritic, а оцінило цей проєкт понад 30 тисяч гравців. Тривалий час цей ремастер називали одним з найгірших, щоправда, здається, кілька днів тому в нього з'явився дуже гідний конкурент.

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Йдеться про спеціальне видання з назвою Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Напевно, майже всі знають, що його реліз пройшов просто жахливо. У день виходу не працював офіційний лаунчер, а потім розробники ще й закрили доступ до гри, бо їм потрібно було видалити деякі файли, які вони випадково додали в ці версії.

Зрозуміло, що подібні технічні проблеми навряд чи можна назвати катастрофічними. Щоправда, найгірше сталося потім, коли всі охочі змогли оцінити GTA: The Trilogy на Metacritic. Виявилося, що таких геймерів чимало, а найголовніше, що всі вони дуже незадоволені якістю цього видання. На Metacritic у GTA: The Trilogy зараз такі оцінки (максимум 10 балів):

PC – 0,6 бала (майже 2 тисячі відгуків)

PlayStation 5 – 1 бал (800 відгуків)

PlayStation 4 – 0,8 бала (понад 300 відгуків)

Xbox Series X – 0,6 бала (300 відгуків)

Xbox One – 0,5 бала (майже 300 відгуків)

Nintendo Switch – 0,6 бала (понад 200 відгуків)

Варто додати, що від профільних видань цей проєкт зараз також отримує не дуже високі оцінки – максимум 70 балів зі 100.

Загалом ці ремастери критикують майже за все, а також вже називають їх найгіршими в історії ігрової індустрії. На думку геймерів, це головний провал 2021 року. Цікаво, що деякі гравці радять не завантажувати навіть піратську версію цього видання. Геймери критикують GTA: The Trilogy за погану оптимізацію та численні баги, моделі персонажів, якість графіки, відсутність оригінальної музики, цензуру, а також за дуже високу ціну. Нагадаємо, що версія цього видання для PC та PlayStation коштує 1799 гривень, а для Xbox та Switch – 60 доларів.

Також геймери критикують Rockstar Games через те, що вона видалила з всіх крамниць оригінальні відеогри. А ще гравці пригадали, як влітку ця компанія закрила доступ до чималої кількості гідних фанатських модифікацій. Тобто виходить, що вона попередньо зробила все для того, щоб в цього видання не було конкурентів.

Наостанок варто відзначити, що представники Rockstar Games поки ніяк цю ситуацію не коментували. Цікаво буде подивитися, як вони планують розв'язувати всі ці проблеми. Напевно, у такій ситуації навряд чи можна обійтися без процедури повернення коштів.

Добірка багів з GTA: The Trilogy: відео