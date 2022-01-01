Гомер, Кратос та Геральт: ентузіаст відтворює різних відомих героїв у Red Dead Online
Джерело:Reddit HeySoloSoyYo
Шанувальник Red Dead Online створює у цій грі різноманітних відомих персонажів та реальних осіб. Він досить детально відтворює їхню зовнішність, вбрання та спорядження.
Улітку ми розповідали вам про користувача платформи Reddit з нікнеймом HeySoloSoyYo, який знайшов собі дуже цікаве заняття у грі Red Dead Online. Річ у тім, що він відтворює у цій відеогрі різноманітних відомих персонажів та реальних осіб. Тоді ми розповідали про героїв з всесвіту Маріо, яких він відправив на Дикий Захід, а сьогодні ми пропонуємо вам ознайомитися й з іншими його роботами.
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Наприклад, тиждень тому HeySoloSoyYo опублікував серію фото, на яких можна побачити Доктора Восьминога, який завітав у всесвіт гри Red Dead Online. Користувачам мережі ця робота дуже сподобалася, щоправда, щось схоже можна написати майже про всі останні його записи. Річ у тім, що зазвичай вони збирають чимало вподобань та позитивних відгуків.
А особливо геймери відзначають неймовірну увагу ентузіаста до різноманітних дрібниць. Він намагається досить детально відтворювати не лише зовнішність цих відомих героїв, а і їхнє вбрання та спорядження. Також варто додати, що користувач HeySoloSoyYo у своїй роботі не користується сторонніми програмами чи модифікаціями. Для відтворення цих персонажів він використовує внутрішньоігровий редактор та місцевий багатий гардероб.
Доктор Восьминіг
Фото Reddit HeySoloSoyYo
Кратос
Фото Reddit HeySoloSoyYo
Блейд
Фото Reddit HeySoloSoyYo
Лепрекон
Фото Reddit HeySoloSoyYo
Ліонель Мессі
Фото Reddit HeySoloSoyYo
Фредді Крюгер
Фото Reddit HeySoloSoyYo
Аль Капоне
Фото Reddit HeySoloSoyYo
Гомер Сімпсон
Фото Reddit HeySoloSoyYo
Геральт з Рівії
Фото Reddit HeySoloSoyYo
Омні-Мен
Фото Reddit HeySoloSoyYo
Карл "Сі-Джей" Джонсон
Фото Reddit HeySoloSoyYo
Елвіс Преслі
Фото Reddit HeySoloSoyYo
Чакі
Фото Reddit HeySoloSoyYo
Майкл Джексон
Фото Reddit HeySoloSoyYo
Ерік Картман
Фото Reddit HeySoloSoyYo