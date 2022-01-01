Гомер, Кратос та Геральт: ентузіаст відтворює різних відомих героїв у Red Dead Online

Шанувальник Red Dead Online створює у цій грі різноманітних відомих персонажів та реальних осіб. Він досить детально відтворює їхню зовнішність, вбрання та спорядження.

Улітку ми розповідали вам про користувача платформи Reddit з нікнеймом HeySoloSoyYo, який знайшов собі дуже цікаве заняття у грі Red Dead Online. Річ у тім, що він відтворює у цій відеогрі різноманітних відомих персонажів та реальних осіб. Тоді ми розповідали про героїв з всесвіту Маріо, яких він відправив на Дикий Захід, а сьогодні ми пропонуємо вам ознайомитися й з іншими його роботами.

До теми Італійці на Дикому Заході: геймер відтворив у грі Red Dead Online персонажів з всесвіту Mario

Наприклад, тиждень тому HeySoloSoyYo опублікував серію фото, на яких можна побачити Доктора Восьминога, який завітав у всесвіт гри Red Dead Online. Користувачам мережі ця робота дуже сподобалася, щоправда, щось схоже можна написати майже про всі останні його записи. Річ у тім, що зазвичай вони збирають чимало вподобань та позитивних відгуків.

А особливо геймери відзначають неймовірну увагу ентузіаста до різноманітних дрібниць. Він намагається досить детально відтворювати не лише зовнішність цих відомих героїв, а і їхнє вбрання та спорядження. Також варто додати, що користувач HeySoloSoyYo у своїй роботі не користується сторонніми програмами чи модифікаціями. Для відтворення цих персонажів він використовує внутрішньоігровий редактор та місцевий багатий гардероб.

Доктор Восьминіг

Фото Reddit HeySoloSoyYo

Кратос

Фото Reddit HeySoloSoyYo

Блейд

Фото Reddit HeySoloSoyYo

Лепрекон

Фото Reddit HeySoloSoyYo

Ліонель Мессі

Фото Reddit HeySoloSoyYo

Фредді Крюгер

Фото Reddit HeySoloSoyYo

Аль Капоне

Фото Reddit HeySoloSoyYo

Гомер Сімпсон

Фото Reddit HeySoloSoyYo

Геральт з Рівії

Фото Reddit HeySoloSoyYo

Омні-Мен

Фото Reddit HeySoloSoyYo

Карл "Сі-Джей" Джонсон

Фото Reddit HeySoloSoyYo

Елвіс Преслі

Фото Reddit HeySoloSoyYo

Чакі

Фото Reddit HeySoloSoyYo

Майкл Джексон

Фото Reddit HeySoloSoyYo

Ерік Картман

Фото Reddit HeySoloSoyYo