Летом мы рассказывали вам о пользователе платформы Reddit с никнеймом HeySoloSoyYo, который нашел себе очень интересное занятие в игре Red Dead Online. Дело в том, что он воспроизводит в этой видеоигре разнообразных известных персонажей и реальных людей. Тогда мы рассказывали о героях из вселенной Марио, которых он отправил на Дикий Запад, а сегодня мы предлагаем вам ознакомиться с другими его работами.

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Например, неделю назад HeySoloSoyYo опубликовал серию фото, на которых можно увидеть Доктора Осьминога, посетившего вселенную игры Red Dead Online. Пользователям сети эта работа очень понравилась, правда, что-то похожее можно написать почти обо всех последних его записях. Дело в том, что обычно они собирают немало лайков и положительных отзывов.

А особенно геймеры отмечают невероятное внимание энтузиаста к разным мелочам. Он пытается достаточно подробно воссоздавать не только внешность этих известных героев, но и их наряды и снаряжение. Также стоит добавить, что пользователь HeySoloSoyYo в своей работе не пользуется сторонними программами или модификациями. Для воссоздания этих персонажей он использует внутриигровой редактор и местный богатый гардероб.

Доктор Осьминог

Фото Reddit HeySoloSoyYo

Кратос

Фото Reddit HeySoloSoyYo

Блэйд

Фото Reddit HeySoloSoyYo

Лепрекон

Фото Reddit HeySoloSoyYo

Лионель Месси

Фото Reddit HeySoloSoyYo

Фредди Крюгер

Фото Reddit HeySoloSoyYo

Аль Капоне

Фото Reddit HeySoloSoyYo

Гомер Симпсон

Фото Reddit HeySoloSoyYo

Геральт из Ривии

Фото Reddit HeySoloSoyYo

Омни-Мэн

Фото Reddit HeySoloSoyYo

Карл "Си-Джей" Джонсон

Фото Reddit HeySoloSoyYo

Элвис Пресли

Фото Reddit HeySoloSoyYo

Чаки

Фото Reddit HeySoloSoyYo

Майкл Джексон

Фото Reddit HeySoloSoyYo

Эрик Картман

Фото Reddit HeySoloSoyYo