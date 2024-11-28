Microsoft готова запустити магазин Xbox для Android, але не може цього зробити через Google

Плани Microsoft запустити магазин ігор Xbox для користувачів Android зіткнулися з юридичною проблемою: Google заблокував запуск до завершення судового процесу.

У жовтні Сара Бонд, президент Xbox, оголосила, що до кінця листопада користувачі Android зможуть купувати та запускати ігри Xbox безпосередньо із застосунку на смартфоні, повідомляє 24 Канал.

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Однак, листопад добігає кінця, а функція залишається недоступною. Бонд пояснила затримку юридичними маневрами Google після рішення суду, який визнав Google Play Market нелегальною монополією.

Рішення суду, від 18 жовтня, вимагало від Google дозволити конкуруючі магазини застосунків і скасувати обов'язкове використання Google Play Billing для здійснення платежів. Однак суддя надав Google відстрочку у виконанні рішення, поки компанія подає апеляцію. Ця відстрочка фактично зупиняє плани Microsoft.

Через тимчасову адміністративну відстрочку, нещодавно надану судом, ми наразі не можемо запустити ці функції, як планували,

– сказала Бонд.

Вона додала, що команда Microsoft підготувала необхідний функціонал і готова до запуску, як тільки юридична ситуація буде вирішена.

Google заперечує претензії Microsoft

За словами Дена Джексона, представника Google, Microsoft мала можливість активувати покупки та ігровий процес у своєму застосунку, але вирішила цього не робити. Джексон також послався на міркування безпеки, заявивши:

Рішення суду та його поспішне виконання ставлять під загрозу здатність Google Play забезпечувати безпеку користувачів. Microsoft, як і Epic Games, ігнорує ці реальні проблеми безпеки. Ми й надалі зосереджені на підтримці екосистеми, яка працює для всіх, а не лише для двох найбільших ігрових компаній.

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Мобільні плани Microsoft

Microsoft вже деякий час придивляється до ринку мобільних ігор. Компанія натякала на плани щодо платформи для свого мобільного магазину ігор як на основі додатків, так і на основі браузера.

Хоча браузерне рішення було обіцяно ще в серпні, дата його запуску не була підтверджена. Поки триває судова тяганина, запуск магазину ігор Microsoft для Android залишається на паузі.