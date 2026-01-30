Google показав ШІ, який створює ігрові світи – мережу заполонили експерименти геймерів
- Google надали обмеженій кількості користувачів доступ до ранньої версії ШІ-інструменту Project Genie для створення ігрових світів.
- Користувачі вже створюють унікальні ігрові світи, такі як гренландська версія GTA 6 та світ за мотивами "Врятувати рядового Раяна".
Genie – штучний інтелект від Google, заполонив мережу унікальними відео, в яких ентузіасти створюють власні ігрові світи, нехай часто зі знайомими персонажами.
Google дали обмеженому числу користувачів доступ до ранньої версії нового ШІ-інструменту під назвою Project Genie, інформує VGC.
Цікаво У мережі з'явився трейлер Assassin's Creed Kyiv
ШІ тепер вміє створювати ігрові світи?
Прототип доступний для передплатників підписки Google AI Ultra у США, що коштує цілих 250 доларів на місяць.
Цей новий інструмент дозволяє користувачам створювати власні ігрові світи, на основі текстового запиту чи завантаженого зображення.
У такий самий спосіб можна створити персонажа, а також визначити як він буде рухатися та чи буде гра з видом від першої чи третьої особи.
Далі користувачі відправляються досліджувати світ, який генерується в режимі реального часу залежно від дій гравця та того, куди він направляє камеру.
Наразі у Google попереджають, що це рання версія нового ШІ, яка суттєво обмежена у багатьох функціях. Серед основних лімітів, час на дослідження локацій – лише 60 секунд.
Що настворювали геймери у Genie?
Попри експериментальність нового ШІ, мережу заполонили десятки відео з новоствореними ігровими світами.
До прикладу, на сторінці @cgtwts у X вже показали гренландську версію GTA 6.
GTA 6 у Гренландії: дивіться відео
Користувач @CatabolicState створив світ за мотивами фільму "Врятувати рядового Раяна".
ШІ перетворив фільм на гру: дивіться відео
А @minchoi скопіював стиль локацій з реальної гри – The Legend of Zelda Breath of The Wild.
Скопійований всесвіт: дивіться відео
Отож, попри увесь скептицизм та недоліки теперішніх інструментів, у майбутньому ШІ може назавжди змінити образ індустрії віртуальних розваг та те, як робляться відеоігри.