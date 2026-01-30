Google показав ШІ, який створює ігрові світи – мережу заполонили експерименти геймерів

Genie – штучний інтелект від Google, заполонив мережу унікальними відео, в яких ентузіасти створюють власні ігрові світи, нехай часто зі знайомими персонажами.

Google дали обмеженому числу користувачів доступ до ранньої версії нового ШІ-інструменту під назвою Project Genie, інформує VGC.

ШІ тепер вміє створювати ігрові світи?

Прототип доступний для передплатників підписки Google AI Ultra у США, що коштує цілих 250 доларів на місяць.

Цей новий інструмент дозволяє користувачам створювати власні ігрові світи, на основі текстового запиту чи завантаженого зображення.

У такий самий спосіб можна створити персонажа, а також визначити як він буде рухатися та чи буде гра з видом від першої чи третьої особи.

Далі користувачі відправляються досліджувати світ, який генерується в режимі реального часу залежно від дій гравця та того, куди він направляє камеру.

Наразі у Google попереджають, що це рання версія нового ШІ, яка суттєво обмежена у багатьох функціях. Серед основних лімітів, час на дослідження локацій – лише 60 секунд.

Що настворювали геймери у Genie?

Попри експериментальність нового ШІ, мережу заполонили десятки відео з новоствореними ігровими світами.

До прикладу, на сторінці @cgtwts у X вже показали гренландську версію GTA 6.

GTA 6 у Гренландії: дивіться відео

Користувач @CatabolicState створив світ за мотивами фільму "Врятувати рядового Раяна".

ШІ перетворив фільм на гру: дивіться відео

А @minchoi скопіював стиль локацій з реальної гри – The Legend of Zelda Breath of The Wild.

Скопійований всесвіт: дивіться відео

Отож, попри увесь скептицизм та недоліки теперішніх інструментів, у майбутньому ШІ може назавжди змінити образ індустрії віртуальних розваг та те, як робляться відеоігри.