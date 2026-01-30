Google показал ИИ, который создает игровые миры – сеть заполонили эксперименты геймеров

Genie – искусственный интеллект от Google, заполонил сеть уникальными видео, в которых энтузиасты создают собственные игровые миры, пусть часто со знакомыми персонажами.

Google дали ограниченному числу пользователей доступ к ранней версии нового ИИ-инструмента под названием Project Genie, информирует VGC.

ИИ теперь умеет создавать игровые миры?

Прототип доступен для подписчиков подписки Google AI Ultra в США, которая стоит целых 250 долларов в месяц.

Этот новый инструмент позволяет пользователям создавать собственные игровые миры, на основе текстового запроса или загруженного изображения.

Таким же образом можно создать персонажа, а также определить как он будет двигаться и будет ли игра с видом от первого или третьего лица.

Далее пользователи отправляются исследовать мир, который генерируется в режиме реального времени в зависимости от действий игрока и того, куда он направляет камеру.

Сейчас в Google предупреждают, что это ранняя версия нового ИИ, которая существенно ограничена во многих функциях. Среди основных лимитов, время на исследование локаций – только 60 секунд.

Что натворили геймеры в Genie?

Несмотря на экспериментальность нового ИИ, сеть заполонили десятки видео с новосозданными игровыми мирами.

К примеру, на странице @cgtwts в X уже показали гренландскую версию GTA 6.

GTA 6 в Гренландии: смотрите видео

Пользователь @CatabolicState создал мир по мотивам фильма "Спасти рядового Райана".

ИИ превратил фильм в игру: смотрите видео

А @minchoi скопировал стиль локаций из реальной игры – The Legend of Zelda Breath of The Wild.

Скопированная вселенная: смотрите видео

Несмотря на весь скептицизм и недостатки нынешних инструментов, в будущем ИИ может навсегда изменить образ индустрии виртуальных развлечений и то, как делаются видеоигры.