Пользователь TikTok разорвал сеть фантастическим видео, в котором представил как могла бы выглядеть известная видеоигра, если бы ее местом действия стала столица Украины, сообщает 24 Канал.

Интересно В одной из лучших видеоигр последних лет неожиданно появилась украинская локализация

Как выглядел бы киевский ассасин?

Хотя в Украине длительное время работают офисы студии Ubisoft, информирует ubisoft.com, на представление нашей страны в самих проектах компании, это, к сожалению, не влияет.

В то же время это не мешает украинцам представлять – а что если бы?

Так себе подумал и пользователь TikTok под ником prokopovfx, который использовал искусственный интеллект чтобы создать зрелищный трейлер того, что назвал Assassin's Creed Kyiv.

В коротком видео, ассасин одетый в классический наряд ордена, прогуливается знакомым каждому киевлянину локациями и даже залезает на монумент Независимости.

Трейлер: смотрите видео

Аудиосопровождением первой части видео стала контроверсионная песня певицы Тины Кароль, за которую той даже пришлось извиняться.

Ролик разлетелся по соцсетям, собрав более 800 тысяч просмотров в X и TikTok, и сотни восторженных комментариев, правда, нашлись и иронично-саркастические.

Не будет (игры в Киеве – 24 Канал), потому что для Анимуса надо электроэнергия,

– пошутил пользователь jedem das seine.

ИИ и игровая индустрия: