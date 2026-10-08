Google запускає платформу Playground, де кожен зможе створити власну гру

Google запустила в браузері платформу Playground, яка дозволяє створювати прості ігри за текстовими запитами. Поки сервіс працює в експериментальному режимі, а згодом з'явиться складніша версія на базі Unity.

Як працює Playground?

Користувач описує, яку гру хоче отримати, і платформа створює її за цим описом. Готовий проєкт можна протестувати офлайн або надіслати друзям за посиланням. У Google наголошують, що раніше створювати ігри могло лише вузьке коло людей із технічним досвідом. Playground знижує цей бар'єр, тому втілити ідею тепер можна за кілька підказок і без жодного програмування, пише Video Games Chronicle.

Що за версія з Unity?

Пізніше цього року Google разом із Unity випустить розширену версію під назвою Unity Spark. Вона теж працюватиме в браузері, але дозволятиме генерувати тривимірні ігри за текстовими запитами. Для цього вона використовуватиме ресурси з магазину Unity Asset Store.

Генеральний директор Unity Метт Бромберг написав у блозі, що технологія не має на меті просити штучний інтелект відтворити вже готову гру.

Це не робить вас новим Хідео Кодзімою. Unity Spark – про створення справжніх, унікальних інтерактивних проєктів, над якими варто працювати, які варто вдосконалювати й показувати іншим,

– прокоментував генеральний директор Unity Метт Бромберг.

За його словами, платформу створили для геймерів, які провели тисячі годин в одному жанрі й точно знають, чого їм бракує. Також для художників, які хочуть втілити своє бачення, але не вміють програмувати, і для модерів, що прагнуть зробити щось зовсім нове.

Чому тема викликає суперечки?

Генеративний штучний інтелект у відеоіграх залишається спірним питанням, зокрема через проблеми з плагіатом і низьку якість результатів. Водночас багато розробників уже використовують його, щоб знизити витрати й прискорити створення ігор.

Торік ціна акцій Unity впала на 20 відсотків, коли Google показала модель Genie 3 для генерації світів. Бромберг у розмові з The FT назвав реакцію ринку "непорозумінням" щодо того, як штучний інтелект вплине на ігрову індустрію вартістю 200 мільярдів доларів.

Штучний інтелект не замінює програмне забезпечення, а використовує його,

– додав Бромберг.

Попри цей оптимізм, суперечки навколо генеративного ШІ в іграх навряд чи вщухнуть, доки платформи на кшталт Playground лише проходять експериментальну фазу.