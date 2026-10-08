Как работает Playground?

Пользователь описывает, какую игру хочет получить, и платформа создает ее по этому описанию. Готовый проект можно протестировать в автономном режиме или отправить друзьям по ссылке. В Google отмечают, что раньше создавать игры мог лишь узкий круг людей с техническим опытом. Playground снижает этот барьер, поэтому воплотить идею теперь можно с помощью нескольких подсказок и без какого-либо программирования, пишет Video Games Chronicle.

Что за версия с Unity?

Позже в этом году Google совместно с Unity выпустит расширенную версию под названием Unity Spark. Она также будет работать в браузере, но позволит генерировать трехмерные игры по текстовым запросам. Для этого она будет использовать ресурсы из магазина Unity Asset Store.

Генеральный директор Unity Мэтт Бромберг написал в блоге, что технология не ставит целью заставить искусственный интеллект воссоздать уже готовую игру.

Это не сделает вас новым Хидео Кодзимой. Unity Spark – это создание настоящих, уникальных интерактивных проектов, над которыми стоит работать, которые стоит совершенствовать и показывать другим,

– прокомментировал генеральный директор Unity Мэтт Бромберг.

По его словам, платформу создали для геймеров, которые провели тысячи часов в одном жанре и точно знают, чего им не хватает. Также для художников, которые хотят воплотить свое видение, но не умеют программировать, и для моддеров, стремящихся создать что-то совершенно новое.

Почему эта тема вызывает споры?

Генеративный искусственный интеллект в видеоиграх остается спорным вопросом, в частности из-за проблем с плагиатом и низкого качества результатов. В то же время многие разработчики уже используют его, чтобы снизить затраты и ускорить создание игр.

В прошлом году цена акций Unity упала на 20 процентов, когда Google представила модель Genie 3 для генерации миров. Бромберг в беседе с The FT назвал реакцию рынка "недоразумением" относительно того, как искусственный интеллект повлияет на игровую индустрию стоимостью 200 миллиардов долларов.

Искусственный интеллект не заменяет программное обеспечение, а использует его,

– добавил Бромберг.

Несмотря на этот оптимизм, споры вокруг генеративного ИИ в играх вряд ли утихнут, пока платформы вроде Playground находятся лишь в экспериментальной фазе.