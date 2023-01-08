Goose Goose Duck – гра практично повністю скопійована з "локдаунного" хіта Among Us настільки стрімко почала набирати популярність у Steam, що перевершила оригінал.

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Кумедний клон нашумілої гри від Innersloth вийшов ще на хвилі її успіху у 2021 році, однак прогнозовано залишився в тіні "великого брата". Попри це, нещодавно проєкт отримав неймовірний плеск популярності, а виною цьому K-pop.

Як кмітливо сказано в одному з оглядів у Steam – "Amongoose", потрапила в трансляцію на платформі Weverse члена гурту BTS Кіма "V" Те Х'юнга.

Weverse — це своєрідний клон Patreon від корейської розважальної компанії Hybe Corporation, по суті, це платформа, де фанати можуть спілкуватися з учасниками BTS та один з одним після того, як сплатять членський внесок.

За даними корейського ігрового журналу Game Meca, станом на 5 грудня трансляція Те Х'юнга, присвячена грі Goose Goose Duck, набрала понад 8 мільйонів переглядів.

Фрагменти тієї самої трансялції: відео

Реальну силу цих переглядів відчули на собі розробники проєкту. Після появи гри на стрімі співака, кількість активних гравців у ній зросла з 4 тисяч у листопаді до 61 тисячі у грудні. А вже на початку січня масовий наплив гравців змусив ігроробів збільшити потужність серверів.

Невдовзі після цього проєкт досяг свого піка активних геймерів і постійно продовжує рости, а на момент написання матеріалу складає 640 324 одночасних користувачів (дані SteamDB).

Для порівняння, Among Us на піку мав показник у 447 476 одночасних гравців і було це далеких два роки тому.

Трейлер гри Goose Goose Duck: відео

Достеменно незрозуміло чи точно вплинув на це стрім Те Х'юнга, адже він відбувся ще у листопаді, а піковий інтерес до гри припав на початок січня.

Однак, фактом залишається те, що, вочевидь, люди шалено люблять не лише BTS, а й гусаків.