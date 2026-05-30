У Steam вийшов ностальнічний горор про українське село – Dread Fields

ПК-геймери мають змогу пограти в цікаву відеогру, яка намагатиметься злякати гравців містичною історією, що розгорнулася в українському селі 2000-их років.

Українських геймерів може зацікавити новий інді-горор, що нещодавно з'явився у Steam, інформує 24 Канал.

Цікаво У Steam дарують мультиплеєрні перегони з гарним рейтингом

Українське село лякає?

Гра під назвою Dread Fields перенесе вас у забуте Богом українське село початку нульових.

Там ви придбаєте занедбану ферму аби розпочати нове тихе життя подалі від шумного міста. От тільки жахливі таємниці колишнього власника будинку не дадуть зажити спокійно.

Рутинні сільські справи як от рубання дров чи доїння корови будуть розбавлятися містичними подіями, що з кожним днем ще більше занурюватимуть вас у морок.

Трейлер гри: дивіться відео

До 4 червня проєкт авторства Podoba Interactive обійдеться вам усього в 139 гривень (повна ціна 164 гривні).

Рейтинг гри в Steam вже знаходиться на відмітці у "схвальні", де 97% рецензій з майже пів сотні є позитивними.

Як повідомляють розробники, перше проходження займе всього годину часу, а кінцівка залежатиме від ваших дій, тож було б злочином не випробувати цікавий український проєкт.