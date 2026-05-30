Украинских геймеров может заинтересовать новый инди-хорор, недавно появившийся в Steam, информирует 24 Канал.

Украинское село пугает?

Игра под названием Dread Fields перенесет вас в забытое Богом украинское село начала нулевых.

Там вы приобретете заброшенную ферму, чтобы начать новую тихую жизнь подальше от шумного города. Вот только ужасные тайны бывшего владельца дома не дадут зажить спокойно.

Рутинные сельские дела вроде рубки дров или доения коровы будут разбавляться мистическими событиями, что с каждым днем еще больше погружать вас во мрак.

До 4 июня проект авторства Podoba Interactive обойдется вам всего в 139 гривен (полная цена 164 гривны).

Рейтинг игры в Steam уже находится на отметке в "одобрительные", где 97% рецензий из почти полсотни являются положительными.

Как сообщают разработчики, первое прохождение займет всего час времени, а концовка будет зависеть от ваших действий, поэтому было бы преступлением не испытать интересный украинский проект.