Бесплатная игра в Steam – это всегда лотерея, где геймеров может ожидать все что угодно: от ААА проектов до причудливых инди-игрушек на несколько часов. На этот раз на платформе дарят гонки с мультиплеером, информирует 24 Канал.

Какие гонки бесплатные в Steam прямо сейчас?

До 19:00 3 июня пользователи цифрового магазина видеоигр от Valve могут бесплатно добавить в свои библиотеки Drift86.

Простенький многопользовательский симулятор гонок предлагает посоревноваться с друзьями в дисциплине "дрифта".

Аркадный игровой процесс с накоплением очков дополняют более 40 автомобилей, 30 различных "гоночных" треков и саундтрек в стиле аниме.

С момента выхода в 2019 году, проект RewindApp получил более 5 тысяч отзывов, 91% из которых являются положительными.

Игроки положительно отзываются о цене, механике дрифта и удовольствие от того веселого хаоса, который игра создает при условии игры с друзьями.

Поэтому, пока Drift86 бесплатная просто грех не испытать ее в компании с товарищами.