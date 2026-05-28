Похоже, в гонке за звание лучшей игры 2026 года появился новый претендент, информирует 24 Канал.

Что за игра "разорвала" критиков?

Пока Playground Games и IO Ineractive празднуют успешные релизы Forza Horizon 6 и 007: First Light соответственно, в рейтинге лучше всего оцененных видеоигр 2026 года их обе "обскакала" настоящая темная лошадка.

Речь о ролевой игре именитой инди-студии Yacht Club Games под названием Mina The Hollower.

Новый проект авторов культовой Shovel Knight рассказывает об изобретательнице по имени Мина, которая прибывает на проклятый остров Тенебрум, где придуманная ею самой технология "Hollower" перестала работать, а местные жители начали превращаться в монстров.

Сюжет полон готическими элементами, что местами даже напоминают лавкрафтовские ужасы. Сами Yacht Club Games прямо называют игру смесью Zelda, Castlevania и Bloodborne, информирует gamesradar+.

Что касается игрового процесса, то Мина вооружена кнутом, магией, огнестрельным оружием и главной фишкой – возможностью "зарываться" под землю, что используется как в боях, так и для исследования локаций или головоломок.

Визуально и аудиально игра отдает дань уважения 8-битной эпохе, что только усилило восторг публики.

Новый претендент на GOTY 2026?

Преуменьшением будет сказать, что критики встретили игру очень тепло.

На момент написания материала, ее рейтинг на портале metacritic составляет 92/100, что больше, чем у уже упомянутых ААА проектов.

Это величественная игра в маленьком формате и действительно шедевральное приключение,

– считают в IGN.

Если вы имеете мимолетную любовь к классическим приключениям, готической атмосферы или тесно скомпонованного игрового дизайна, сделайте себе одолжение и полностью погрузитесь в этот мир,

– отмечают DualShokers.

Поэтому, вы и сами теперь можете "заценить" Mina The Hollower, ведь игра доступна к приобретению на ПК, PlayStation 5, Nintendo Switch, Switch 2 и Xbox Series X|S.