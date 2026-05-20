Сразу напомню, что игра стала доступной в раннем доступе для игроков, оформивших предзаказ, еще 4 дня назад, что помогло ей установить рекорд на Steam. Однако это не умаляет достижений, поскольку на старте ситуация для игры выглядела неоднозначной, рассказывает 24 Канал.

Если коротко, то пользователи Steam встретили проект "смешанными" отзывами – рейтинг составлял лишь 66%, а основная волна критики касалась технических проблем, оптимизации и нестабильной работы серверов. Впрочем, уже к официальному запуску ситуация заметно улучшилась.

Каковы успехи новой Forza?

Сейчас рейтинг игры вырос до 81 %, а оценки перешли в категорию "очень положительных". Судя по отзывам, игроки особенно высоко оценили открытый мир Японии, атмосферу местных регионов, детализированную графику и ощущения от управления автомобилями.

Скажу вам, что игра действительно впечатляет. Даже на самой "младшей" консоли XBOX Series S она выглядит действительно потрясающе, а атмосфере и занеренности не мешает экран монитора.

В то же время претензии к поведению соперников под управлением искусственного интеллекта никуда не исчезли – именно ИИ остается одним из главных объектов критики.

Но самым громким достижением Forza Horizon 6 стал рекордный онлайн в Steam. После полноценного релиза, по данным SteamDB, пиковый показатель одновременных игроков превысил 273,1 тысячи человек. Это лучший результат среди всех релизов Xbox Game Studios на платформе Valve.

До этого лидерами оставались представители серии Halo Infinite с пиковым онлайном 272,5 тысячи пользователей и Halo The Master Chief Collection, которая в свое время собрала 161 тысячу игроков одновременно. Теперь оба показателя остались позади.

В чем секрет Forza Horizon 6?

В Playground Games называют Forza Horizon 6 наиболее масштабной игрой серии. Разработчики подготовили самую плотную карту в истории франшизы, более 550 автомобилей уже на релизе и систему сезонов с локальными особенностями – в частности сезоном сакуры. Отдельное внимание авторы уделили аутентичному воспроизведению японских локаций и культурных деталей.

Релиз состоялся 19 мая на PC в Steam і Microsoft Store, а также на Xbox Series X и Xbox Series S. Кроме того, проект сразу стал доступным в Xbox Game Pass для подписчиков Ultimate и PC.

Версия для PlayStation 5 ожидается в конце 2026 года. Между тем, если верить внутриигровому "Залу славы", аудитория Forza Horizon 6 уже превысила 1 миллион игроков.

Первые рецензии профильной прессы в целом оказались положительными. Большинство обозревателей сходятся во мнении, что Playground Games удачно использовала японский сеттинг, хотя часть журналистов считает новую часть скорее эволюцией серии, а не революцией.

У GamesRadar назвали игру "технически самой совершенной и визуально самой эффектной" в истории франшизы. Авторы особо отметили открытый мир Японии и атмосферу гонок и геймплей:

Возможности для дальнейшего развития игрового процесса здесь практически неограниченные,

– прокомментировали журналисты.

В то же время журналисты отметили, что Forza Horizon 6 иногда "играет слишком безопасно" и не всегда рискует менять привычную формулу серии.

В PC Gamer похвалили структуру кампании и внимание к японской автомобильной культуре. По их мнению, новая система прогрессии сделала прохождение более осмысленным.

Forza Horizon 6 покоряет своим грандиозным масштабом, доступом к развлечениям и глубоким уважением к автомобильной культуре.

Вместо этого The Guardian особенно отметили визуальную составляющую и атмосферу японских пейзажей отметив, что "мечтательные пейзажи природных красот страны переданы просто замечательно".

Я пока имел недостаточно времени, чтобы полноценно погрузиться в новую Forza, однако согласен с автором статьи. Одним из первых впечатлений стало то, что игра прекрасно передает ощущение путешествия по Японии – от густых городских районов до горных дорог с видом на Фудзи.

Forza сильно изменилась, и журналисты Windows Central также заметили это, отметив то, что это "самая уверенная, самая отшлифованная и самая веселая" игра серии.