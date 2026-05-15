Уже в первые часы после запуска игра успела собрать тысячи отзывов в Steam, но реакция аудитории оказалась неоднозначной, пишет 24 Канал.

Что не так с релизом Forza Horizon 6?

На платформе Valve пользователи оставили более 3,8 тысяч рецензий, а с учетом покупок вне Steam количество оценок превысило 4,4 тысячи. Итоговый рейтинг пока остается на уровне "смешанных" отзывов – около 66 % положительных оценок.

Больше всего претензий игроки выдвигают к техническому состоянию проекта. Пользователи сообщают о проблемах с запуском, нестабильной производительности, внезапных вылетах и ошибках при загрузке.

Отдельной причиной недовольства стала работа игры на Steam Deck. Несмотря на заявленную полную совместимость с портативной системой от Valve, часть игроков утверждает, что Forza Horizon 6 работает некорректно или вообще не запускается.

Один из пользователей Steam под ником "-dicko" резко раскритиковал состояние игры, отметив, что заплатил за ранний доступ, лишь бы провести эти несколько дней в игре, а не тратить время на борьбу с техническими проблемами.

Замечательная игра, но пришлось 2 часа ждать, пока исчезнет ошибка E 0-0. Я очень разочарован. Зря потратил время и деньги. Когда я покупал ранний доступ, я рассчитывал играть все 4 дня, а не иметь дело с вашими проблемами,

– написал недовольный игрок.

Впрочем, несмотря на критику, новая часть серии демонстрирует чрезвычайно сильный старт. Пиковый онлайн Forza Horizon 6 в Steam, по данным SteamDB, еще до полноценного релиза превысил 170,5 тысяч одновременных игроков. Это абсолютный рекорд для серии на платформе. Предыдущим лидером была Forza Horizon 5, которая в свое время достигла отметки около 81 тысячи пользователей.

Немало положительных отзывов связаны с новым сетингом. На этот раз серия перенеслась в Японию – игроки хвалят атмосферу, детализированный открытый мир, разнообразный автопарк и традиционно высокий уровень графики. Также фанаты положительно оценивают знакомую формулу аркадных гонок, которая сделала серию популярной еще с предыдущих частей.

Когда игра выйдет официально?

Официальный релиз Forza Horizon 6 запланирован на 19 мая. Игра выйдет на PC в Steam и Microsoft Store, а также на Xbox Series X и Xbox Series S.

Проект также будет доступен в подписках Game Pass Ultimate и PC Game Pass. Версию для PlayStation 5 разработчики планируют выпустить в 2026 году.

Интересно, что профильная пресса встретила игру значительно теплее обычных пользователей – средняя оценка Forza Horizon 6 на агрегаторах (Metacritic, Opencritic) пока колеблется в пределах 89 – 92 баллов из 100.

Почему Forza Horizon стала одной из самых популярных гоночных серий в мире?

Серия Forza Horizon уже давно вышла за пределы просто аркадных гонок и превратилась в один из главных брендов Xbox. Первую игру выпустили еще в 2012 году как спин-офф серии Forza Motorsport. В отличие от более серьезного Motorsport, новая Horizon сделала ставку на открытый мир, фестивальную атмосферу и более доступный аркадный геймплей.

Каждая часть серии переносила игроков в новую страну или регион. События Forza Horizon разворачивались в США, Франции и Италии, Австралии, Великобритании и Мексике. Именно сочетание масштабного открытого мира, сотен лицензированных автомобилей и постоянных онлайн-активностей стало главной причиной популярности франшизы.

Особенно мощным для серии стал релиз Forza Horizon 5. По данным GTPlanet, игра установила рекорд Xbox, собрав более 10 миллионов игроков только за первую неделю после запуска. Впоследствии аудитория продолжила стремительно расти – в 2025 году количество игроков превысило 50 миллионов, как писало издание VGChartz.

Популярность серии хорошо заметна и в Steam. Например, пиковый онлайн Forza Horizon 5 на платформе Valve, по данным SteamDB, превышал 81 тысячу одновременных пользователей, а сама игра получила сотни тысяч положительных отзывов. В то же время Forza Horizon 4 в свое время стала самой успешной игрой серии на момент релиза, как писали WCCFTECH.

Успех франшизы вышел далеко за пределы экосистемы Xbox. После релиза Forza Horizon 5 на PlayStation 5 игра за короткое время продалась миллионами копий и стала одним из самых успешных релизов Microsoft на платформе Sony. По оценкам аналитиков Virtuos Games, продажи PS5-версии превысили 5 миллионов копий.

Аналитики и журналисты называют Forza Horizon едва ли не последней по-настоящему массовой AAA-серией аркадных гонок. На фоне падения популярности многих гоночных франшиз именно Horizon продолжает стабильно собирать огромную аудиторию и оставаться одним из ключевых автосимуляторов современной индустрии.