Разработчики подтвердили, что игра переходит в фазу публичных альфа-тестов на странице франшизы State of Decay.

Смотрите также Eidos Montreal отменила проект за сотни миллионов долларов перед релизом: что произошло с Wildlands

Что известно об альфе State of Decay 3 и что она покажет?

Первые испытания State of Decay 3 запланированы уже на май 2026 года. Желающие смогут подать заявку через официальный сайт проекта.

Напомним, впервые State of Decay 3 показали еще летом 2020 года. С тех пор игра появлялась в информационном пространстве крайне редко – последний раз ее демонстрировали публике в июне 2024-го. Несмотря на это, в начале 2026 года руководитель Xbox Game Studios Крейг Данкан уверял, что разработка продвигается стабильно.

Теперь эти слова получили подтверждение. Как рассказал арт-директор Undead Labs Брант Фицджеральд, альфа-версия игры уже содержит ряд ключевых элементов. Среди них:

кооперативный режим для четырех игроков,

активные боевые столкновения,

обновленные подходы к строительству базы и управлению ресурсами.

По его словам, игра сосредотачивается на знакомом, но расширенном опыте выживания: вылазки за припасами, борьба с угрозами и постоянное удержание баланса между риском и необходимостью выжить. Фицджеральд в своем обращении фактически призвал игроков присоединяться к тестированию, если им близка атмосфера выживания во время зомби-апокалипсиса.

О чем будет State of Decay 3?

State of Decay 3, как и предыдущие части, развивает идею открытого мира после глобальной катастрофы. По сюжету, человечество уже много лет живет на грани исчезновения после вспышки зомби-вируса. Угроза никуда не исчезла, а выживание небольших сообществ напрямую зависит от решений игрока.

Несмотря на выход на этап тестирования, точная дата релиза игры до сих пор не объявлена. Известно лишь, что проект создается для PC (через Steam и Microsoft Store), а также для консолей Xbox Series X и S.