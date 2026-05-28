Схоже, у перегонах за звання кращої гри 2026 року з'явився новий претендент, інформує 24 Канал.

Що за гра "розірвала" критиків?

Поки Playground Games та IO Ineractive святкують успішні релізи Forza Horizon 6 і 007: First Light відповідно, у рейтингу найкраще оцінених відеоігор 2026 року їх обидві "обскакала" справжня темна конячка.

Мова про рольову гру іменитої інді-студії Yacht Club Games під назвою Mina The Hollower.

Новий проєкт авторів культової Shovel Knight розповідає про винахідницю на ім'я Міна, яка прибуває на проклятий острів Тенебрум, де вигадана нею самою технологія "Hollower" перестала працювати, а місцеві мешканці почали перетворюватися на монстрів.

Сюжет сповнений готичними елементами, що подекуди навіть нагадують лавкрафтівські жахіття. Самі Yacht Club Games прямо називають гру сумішшю Zelda, Castlevania й Bloodborne, інформує gamesradar+.

Щодо ігрового процесу, то Міна озброєна батогом, магією, вогнепальною зброєю та головною фішкою – можливістю "зариватись" під землю, що використовується як в боях, так і для дослідження локацій чи головоломок.

Візуально та аудіально гра віддає шанину 8-бітній епосі, що лише посилило захват публіки.

Новий претендент на GOTY 2026?

Применшенням буде сказати, що критики зустріли гру дуже тепло.

На момент написання матеріалу, її рейтинг на порталі metacritic складає 92/100, що більше, ніж у вже згаданих ААА проєктів.

Це велична гра в маленькому форматі та справді шедевральна пригода,

– вважають у IGN.

Якщо ви маєте мимохідну любов до класичних пригод, готичної атмосфери або тісно скомпонованого ігрового дизайну, зробіть собі послугу та повністю пориньте у цей світ,

– наголошують DualShokers.

Отож, ви й самі тепер можете "зацінити" Mina The Hollower, адже гра доступна до придбання на ПК, PlayStation 5, Nintendo Switch, Switch 2 та Xbox Series X|S.