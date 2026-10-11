Моторошний горор у стилі Твін Пікс став головною інді-сенсацією року

Інді-ігропром знову здивував геймерів яскравим релізом, який швидко підкорює чарти. Новий атмосферний горор у стилі культового серіалу Твін Пікс високі оцінки від критиків.

Таємнича гра від п'яти розробників підірвала чарти та отримала дуже схвальні оцінки від ігрових видань, інформує 24 Канал.

Містична детективна історія у закинутому містечку

Сюжет проєкту під назвою Silver Pines розгортається навколо приватного детектива Реда Вокера, який прибуває до напівпокинутого містечка в американській глушині.

Головне завдання героя – розшукати зниклого музиканта Едді Велвета, однак звичайне розслідування швидко перетворюється на справжній нічний кошмар.

Розробники поєднали елементи класичного сурвайвал-горору та розгалуженої метроідванії. Гравцям доведеться досліджувати похмурі локації, розгадувати складні загадки та битися із моторошними потворами, ретельно заощаджуючи кожен патрон та аптечку.

Трейлер гри: дивіться відео

Студія Wych Elm, де працює всього п'ять осіб, зуміла створити гру з унікальним візуальним стилем та напруженим звуковим дизайном.

Новинка вже здобула 87 балів зі 100 можливих на агрегаторі OpenCritic, отримавши низку найвищих оцінок від профільних медіа. У цифровому магазині Steam гра має 93% позитивних відгуків від користувачів.

На консолі PlayStation 5 проєкт узагалі встановив рекорд із рейтингом 4,92 бала з 5 можливих, що становить майже 98% схвалення від гравців.

Це справжнє любовне послання мистецтву, від якого фанати Твін Пікс та Секретних матеріалів будуть у захваті,

– прокоментував оглядач видання RadioTimes.

Це подія, яку не мають права пропустити цінителі сурвайвал-горорів, і справжній еталон у своєму жанрі,

– заявив рецензент видання Meristation.

Гра доступна на PlayStation 5, ПК, Xbox Series X/S та на обох версіях Nintendo Switch.