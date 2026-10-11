Загадочная игра от пяти разработчиков взорвала чарты и получила очень высокие оценки от игровых изданий, сообщает 24 Канал.

Мистическая детективная история в заброшенном городке

Сюжет проекта под названием Silver Pines разворачивается вокруг частного детектива Реда Уокера, который прибывает в полузаброшенный городок в американской глуши.

Главная задача героя – разыскать пропавшего музыканта Эдди Велвета, однако обычное расследование быстро превращается в настоящий ночной кошмар.

Разработчики соединили элементы классического survival-хоррора и разветвленной метроидианской игры. Игрокам предстоит исследовать мрачные локации, разгадывать сложные загадки и сражаться с жуткими чудовищами, бережно расходуя каждый патрон и аптечку.

Трейлер игры: смотрите видео

Студия Wych Elm, в которой работает всего пять человек, сумела создать игру с уникальным визуальным стилем и напряженным звуковым дизайном.

Новинка уже набрала 87 баллов из 100 возможных на агрегаторе OpenCritic, получив ряд высших оценок от профильных СМИ. В цифровом магазине Steam игра имеет 93% положительных отзывов от пользователей.

На консоли PlayStation 5 проект вообще установил рекорд с рейтингом 4,92 балла из 5 возможных, что составляет почти 98% одобрения со стороны игроков.

Это настоящее любовное послание искусству, от которого фанаты Твин Пикс и Секретных материалов будут в восторге,

– прокомментировал обозреватель издания RadioTimes.

Это событие, которое не имеют права пропустить ценители survival-хорроров, и настоящий эталон в своем жанре,

– заявил рецензент издания Meristation.

Игра доступна на PlayStation 5, ПК, Xbox Series X/S и на обеих версиях Nintendo Switch.