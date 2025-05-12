Замість роботи над основною грою, студія займається демонстраційним зразком, який навіть не ляже в основу фінальної версії

Розробники Gothic Remake з Alkimia Interactive оновили демонстраційну версію гри на основі зворотного зв’язку від спільноти. Нову версію вже можна знайти в Steam. Початковий варіант, представлений у межах лютневого Steam Next Fest, отримав чимало негативних відгуків. Команда врахувала ці коментарі, переробила частину механік і випустила оновлену демку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wccftech.

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Однією з найбільших претензій гравців була надто повільна анімація руху персонажа . Розробники спочатку орієнтувалися на стиль Red Dead Redemption 2 з її неспішним темпом, але виявилося, що така повільність не підходить для Gothic. Гравці хочуть більш динамічних і реактивних рухів, особливо у випадках повторюваних дій. Alkimia визнала, що деякі аспекти ігрового руху потребують змін, навіть якщо вони йдуть врозріз із реалізмом.

. Розробники спочатку орієнтувалися на стиль Red Dead Redemption 2 з її неспішним темпом, але виявилося, що така повільність не підходить для Gothic. Гравці хочуть більш динамічних і реактивних рухів, особливо у випадках повторюваних дій. Alkimia визнала, що деякі аспекти ігрового руху потребують змін, навіть якщо вони йдуть врозріз із реалізмом. Крім того, команда ще раз наголосила, що демонстраційна версія не є репрезентативною для повноцінної гри. Вона обмежена за часом доби – постійно день і сонячна погода. Через це гравці не бачать зміни умов, які будуть присутні у фінальній версії.

Так само демо показує лише частину персонажів без їхньої повсякденної рутини, бо ті перебувають у штучно створеній ситуації. У повній версії NPC матимуть власний розклад і поведінку в таборах.

Окремо розробники прокоментували темп прокачки персонажа . У демо він виглядає пришвидшеним, однак це тимчасове рішення. У повноцінній грі крива розвитку залишиться такою ж, як у класичному Gothic – стриманою та поступовою.

. У демо він виглядає пришвидшеним, однак це тимчасове рішення. У повноцінній грі крива розвитку залишиться такою ж, як у класичному Gothic – стриманою та поступовою. Серед технічних проблем у демо були й баги в бойовій системі. Наприклад, удари мечем іноді не реєструвалися, хоча моделі стикалися, що створювало враження поганої бойової механіки. Alkimia Interactive підтвердила – це справжній баг, який буде виправлений.

Команда відверто визнає: проблем у грі ще багато. Але робота триває, і вони готові доводити проєкт до ладу. Ремейком Gothic займаються вже понад п’ять років, і на Gamescom розробники підтвердили, що у фінальній версії очікується щонайменше 10 годин нового контенту.

Дата виходу наразі ще невідома, але ви можете спробувати безплатну демо-версію вже зараз.