Попри те, що Assassin's Creed Valhalla пропонує набагато більше, ніж те, що запропоноване протягом цих безкоштовних вихідних, уся базова гра все одно дасть фанатам десятки годин вмісту для вивчення у вільний час.

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Безкоштовна гра Assassin's Creed Valhalla

Assassin's Creed Valhalla доступна для безкоштовного випробування з 15 по 19 грудня. Після цього вона буде заблокована й стане платною, як зазвичай.

Valhalla стала найкасовішою грою Assassin's Creed з моменту її випуску у 2020 році, і Ubisoft розширила базовий досвід, який пропонується безкоштовно на вихідних.

Гравці, які насолоджуватимуться грою Assassin's Creed Valhalla протягом безкоштовних вихідних, також зможуть провести Ейвора через Ірландію, Париж і королівство Свартальфхейм через різні доповнення, які вийшли після запуску гри.

Трейлер безкоштовної гри Assassin's Creed Valhalla: дивіться відео

Шанувальникам Assassin's Creed доведеться діяти швидко, щоб пройти Valhalla протягом безкоштовних вихідних. Особливо, якщо враховути, що навіть основна гра пропонує понад 80 годин гри між основними квестами та побічними цілями.

Гра буде розблокована для гравців, які не володіють Assassin's Creed Valhalla, до 19 грудня, залишаючи ледве достатньо часу, щоб відчути епоху вікінгів Ubisoft.

Розмір інсталяції для Assassin's Creed Valhalla буде різним залежно від платформи, і гравцям на ПК, можливо, доведеться пройти через Ubisoft Connect, щоб завершити інсталяцію, що займе деякий час із залишку годин безкоштовного доступу.