Що ми знаємо про Deadlock

Valve давно тизерила свою наступну гру через різноманітні натяки в інших проєктах. Але досі ми не бачили нічого конкретного. Репортер Valve Тайлер Маквікер публікував на YouTube відео, в якому стверджував, що проєкт перебуває на стадії закритого альфа-тестування, а його анонс нібито відбудеться незабаром.

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Відомо також, що ютубери, які змагаються в іграх, уже грають з угодою про нерозголошення. Однак це не вберегло компанію від витоку.

В мережу просочилися зображення та подробиці того, що, як повідомляється, є наступною грою Valve. Першим подробицями поділився акаунт @gabefollower на X, який описав Deadlock як шутер від третьої особи, з боями 6x6 на великих картах з чотирма смугами руху.

У грі є здібності та предмети, а також механіка оборони вежі. Сетинг описується як фентезі з елементами стімпанку.

Присутні різні герої з заздалегідь визначеними чотирма здібностями – роботи, магічні тварини, персонажі-чарівники та інші.

Крім того, в арсеналі гравців будуть швидкісні подорожі на плаваючих рейках, схожі на Bioshock Infinite.

Основна карта відсилає до сучасного європейського міста в стилі стімпанк (трохи схожого на Half-Life).

Як зазначає інсайдер, спочатку гра мала науково-фантастичні елементи, натхненні Half-Life та Portal, але після поганих відгуків команда розробників вирішила зосередитися на фентезі.

Натхнення для майбутньої гри частково черпали з Dota 2, що можна легко помітити в деяких моментах, а також шутера про героїв Team Fortress 2. Overwatch від Blizzard, Valorant від Riot та Smite від Hi-Rez також проглядаються в цьому міксі.

Бос компанії Гейб Ньюелл ще не анонсував Deadlock. Останньою розробленою грою Valve став змагальний шутер від першої особи Counter-Strike 2, який фактично замінив Counter-Strike: Global Offensive. До цього, у 2020 році, Valve випустила Half-Life: Alyx ексклюзивно для гарнітур віртуальної реальності. Valve також випустила цифрову карткову гру на тему Dota під назвою Artifact, яка з тріском провалилася й була закрита, та автобатлер Dota Underlords, на який чекала така сама доля.