Секретну гру від Valve, відому раніше як Neon Prime, розсекретили в новому витоку

В інтернеті з'явилися скриншоти шутера в стилі Overwatch під назвою Deadlock, який розробляє компанія Valve. Раніше проєкт був відомий як Neon Prime. Інсайдер розповів, що гра являє собою змагальний екшен від третьої особи.

Що ми знаємо про Deadlock

Valve давно тизерила свою наступну гру через різноманітні натяки в інших проєктах. Але досі ми не бачили нічого конкретного. Репортер Valve Тайлер Маквікер публікував на YouTube відео, в якому стверджував, що проєкт перебуває на стадії закритого альфа-тестування, а його анонс нібито відбудеться незабаром.

Дивіться також Одна з найочікуваніших ігор 2024 року отримала новий трейлер

Відомо також, що ютубери, які змагаються в іграх, уже грають з угодою про нерозголошення. Однак це не вберегло компанію від витоку.

В мережу просочилися зображення та подробиці того, що, як повідомляється, є наступною грою Valve. Першим подробицями поділився акаунт @gabefollower на X, який описав Deadlock як шутер від третьої особи, з боями 6x6 на великих картах з чотирма смугами руху.

У грі є здібності та предмети, а також механіка оборони вежі. Сетинг описується як фентезі з елементами стімпанку.

Присутні різні герої з заздалегідь визначеними чотирма здібностями – роботи, магічні тварини, персонажі-чарівники та інші.

Крім того, в арсеналі гравців будуть швидкісні подорожі на плаваючих рейках, схожі на Bioshock Infinite.

Основна карта відсилає до сучасного європейського міста в стилі стімпанк (трохи схожого на Half-Life).

Як зазначає інсайдер, спочатку гра мала науково-фантастичні елементи, натхненні Half-Life та Portal, але після поганих відгуків команда розробників вирішила зосередитися на фентезі.

Натхнення для майбутньої гри частково черпали з Dota 2, що можна легко помітити в деяких моментах, а також шутера про героїв Team Fortress 2. Overwatch від Blizzard, Valorant від Riot та Smite від Hi-Rez також проглядаються в цьому міксі.

Бос компанії Гейб Ньюелл ще не анонсував Deadlock. Останньою розробленою грою Valve став змагальний шутер від першої особи Counter-Strike 2, який фактично замінив Counter-Strike: Global Offensive. До цього, у 2020 році, Valve випустила Half-Life: Alyx ексклюзивно для гарнітур віртуальної реальності. Valve також випустила цифрову карткову гру на тему Dota під назвою Artifact, яка з тріском провалилася й була закрита, та автобатлер Dota Underlords, на який чекала така сама доля.