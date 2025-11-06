Новий хіт: ця супергеройська гра продала мільйон копій лише за 10 днів

Нова інді-гра від студії Adhoc Studios, що поєднує жанр супергеройської комедії та симулятора офісної роботи, несподівано для всіх стала справжнім хітом. Проєкт під назвою Dispatch демонструє, що історії про героїв у плащах можуть бути не лише про порятунок світу, а й про звичайну рутину та бюрократію. І це знаходить відгук у гравців.

У чому секрет успіху Dispatch?

Ігрова індустрія ще не відійшла від Hollow Knight: Silksong, а вже знову здивована успіхом незалежного проєкту. Цього разу в центрі уваги опинилася гра Dispatch, дебютна робота команди Adhoc Studios, яка розійшлася накладом в один мільйон копій лише за десять днів після релізу. Розробники поділилися цією новиною через свій акаунт у соціальній мережі X, назвавши такий стрімкий успіх "сюрреалістичним" моментом для невеликої студії. Завдяки цьому Dispatch миттєво стала однією з головних історій успіху в інді-сегменті 2025 року, пише 24 Канал з посиланням на GosuGamers.

В основі гри лежить незвична концепція – це комедія про робочі будні в організації супергероїв, яка змішує в собі наративну пригоду та елементи менеджменту. Гравець бере на себе роль Роберта Робертсона, колись відомого як Меха-Мен. Після того як його високотехнологічний костюм був знищений у вирішальній битві, він втратив можливість боротися зі злочинністю. Замість цього його переводять на офісну посаду диспетчера, де він змушений керувати командою колишніх суперлиходіїв, які неохоче стали на шлях виправлення й перетворилися на героїв.

Ігровий процес Dispatch умовно поділений на дві частини, що створює ефект перегляду серіалу:

Перша половина складається з кінематографічних епізодів у стилі ігор від Telltale, де історія розвивається через діалогові вікна з варіантами вибору та QTE-сцени.

Друга частина переходить у режим стратегії, де гравець повинен відправляти відповідних героїв на місії по всьому місту.

Кожен персонаж у команді має унікальні характеристики та здібності. Наприклад, герої з високою харизмою краще справляються з деескалацією конфліктів, тоді як силові персонажі ефективніші в прямому зіткненні. Сам Роберт, хоч і прикутий до робочого столу, може допомагати команді дистанційно за допомогою міні-гри зі зломом.​

Гра виходить епізодами, загалом заплановано вісім частин. Наразі гравцям доступні перші чотири, а вихід п'ятого та шостого епізодів відбувся 5 листопада.

Дивіться трейлер Dispatch: відео

Характеристики, особливості та відгуки

Проєкт отримав надзвичайно позитивні відгуки. У Steam гра має рейтинг "Дуже схвально", адже 94% гравців рекомендують її. Критики високо оцінили дотепний сценарій, глибоко опрацьовані історії персонажів та свіжий погляд на жанр супергероїки, який акцентує увагу не на екшені, а на офісній динаміці, темах спокути та бюрократичній рутині.

На жаль, у грі немає української мови. Вона призначена лише для дорослих, тож можна очікувати багато нецензурної лексики та крові.

Гра не дуже вимоглива: їй потрібно лише 2 гігабайти оперативної пам'яті та NVIDIA GeForce GTX960 або AMD Radeon RX560. Займає проєкт лише 25 гігабайтів.