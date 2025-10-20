Історії про масштабні крадіжки в музеях чи банках часто виглядають захопливими та цікавими пригодами. Одначе розум швидко розуміє, що це грубі порушення закону, які недопустимі в сучасному світі. Разом з тим все ж існує спосіб відчути крихту адреналіну, який виникає в таких ситуаціях, а саме поринути у віртуальний світ. Про 5 цікавих відеоігор про пограбування вам розповість 24 Канал.

Payday 3

  • Рік виходу: 2023
  • Платформи: ПК, PS5, Xbox Series X|S

Три частини франшизи Payday дарують геймерам змогу зібрати власну банду до 4 осіб та спробувати свої сили у кооперативних злочинних операціях.

В іграх існують різні сценарії: від нальотів на банки до крадіжок витворів мистецтва.

Великий акцент робиться саме на командній взаємодії та розподілі ролей і обов'язків. Не відстає й екшн-складова, адже якщо щось піде не так гладко, як хотілося б, то стрілянини не уникнути. Тут у пригоді гравцям стане широкий вибір озброєння, та безліч варіантів його кастомізації.

Найсучаснішим варіантом для ознайомлення є Payday 3, що вийшла у вересні 2023 року.

Трейлер Payday 3 – дивіться відео

Слід зазначити, що Payday пропонує саме "шутерний" підхід до тематики, тож фанатам "стелсу" та планування ці ігри можуть не підійти, говорять відгуки на гру в Steam.

GTA V

  • Рік виходу: 2013 (2014 на ПК)
  • Платформи: ПК, PS 3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S

Говорячи про пограбування у відеоіграх просто не можна не згадати легендарний проєкт Rockstar.

Як у сюжеті, так і в онлайн режимі гра пропонує серію великих "Heist-місій", які проходять у кілька етапів. Гравцю потрібно завербувати команду, підготувати техніку та локацію, а потім завдати фінального "удару".

Трейлер одного з пограбувань – перегляньте ролик

Отож, цей варіант підійде любителям масштабу та варіативності.

Crookz – The Big Heist

  • Рік виходу: 2015
  • Платформи: ПК

Якщо говорити про більш вдумливі варіанти, то на думку спадає інді-проєкт від Skilltree Studios.

Ця гра пропонує стратегічний підхід до "мистецтва" крадіжки, запакований у яскравий та атмосферний сетинг 1970-х років.

У розпорядженні гравців опиняться харизматичні персонажі з унікальними навичками, яким доведеться використовувати усю свою кмітливість та арсенал аби не бути спійманими "на гарячому".

Трейлер проєкту – дивіться ролик

Потрібно побити охоронця – вибирайте бугая, зламати замок – відправте на задачу свого "ведмежатника". Правильне планування злочинів у цій грі – запорука успіху.

The Marvellous Miss Take

  • Рік виходу: 2014
  • Платформи: ПК

Коли ж попередні варіанти видаються вам занадто складними чи комплексними, то пропонуємо поглянути на більш аркадний проєкт.

У цій мальовничій забавці головна героїня виконує шляхетну місію: краде картини з музеїв, щоб повернути їх справжнім власникам.

Трейлер гри – дивіться відео

На відміну від попередніх ігор, The Marvellous Miss Take пропонує більш "пацифістичний" підхід до тематики, оскільки ігровий процес тут заточений на швидкість, логіку та вміння приймати рішення.

Teardown

  • Рік виходу: 2022
  • Платформи: ПК, PS5, Xbox Series X|S

Чимось схожим є і Teardown, хоча основна ідея тут зовсім інакше.

В грі від Tuxedo Labs вам подекуди доведеться зруйнувати пів мапи аби досягти цілі, але все добре, такий і був початковий план.

Проєкт заохочує гравця до створення повного хаосу та знаходження найбільш чудернацьких способів виконати мету пограбування, даруючи тому повну свободу дій та безліч вибухівки й інструментів.

Teardown пропонує гравцям шанс втілити свої найруйнівніші мрії у чудово створеному воксельному світі,
– пишуть про гру на NME.

Трейлер Teardown – перегляньте відео

Отож, ці 5 ігор допоможуть вам втілити бажання "пожити" життям реальних грабіжників чи героїв кримінальних фільмів, але пам'ятаймо, що вони лише вигадка задля розваги і аж ніяк не посібник до дій.

Пограбування Лувру, що відомо: