Історії про масштабні крадіжки в музеях чи банках часто виглядають захопливими та цікавими пригодами. Одначе розум швидко розуміє, що це грубі порушення закону, які недопустимі в сучасному світі. Разом з тим все ж існує спосіб відчути крихту адреналіну, який виникає в таких ситуаціях, а саме поринути у віртуальний світ. Про 5 цікавих відеоігор про пограбування вам розповість 24 Канал.
Payday 3
- Рік виходу: 2023
- Платформи: ПК, PS5, Xbox Series X|S
Три частини франшизи Payday дарують геймерам змогу зібрати власну банду до 4 осіб та спробувати свої сили у кооперативних злочинних операціях.
В іграх існують різні сценарії: від нальотів на банки до крадіжок витворів мистецтва.
Великий акцент робиться саме на командній взаємодії та розподілі ролей і обов'язків. Не відстає й екшн-складова, адже якщо щось піде не так гладко, як хотілося б, то стрілянини не уникнути. Тут у пригоді гравцям стане широкий вибір озброєння, та безліч варіантів його кастомізації.
Найсучаснішим варіантом для ознайомлення є Payday 3, що вийшла у вересні 2023 року.
Трейлер Payday 3 – дивіться відео
Слід зазначити, що Payday пропонує саме "шутерний" підхід до тематики, тож фанатам "стелсу" та планування ці ігри можуть не підійти, говорять відгуки на гру в Steam.
GTA V
- Рік виходу: 2013 (2014 на ПК)
- Платформи: ПК, PS 3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S
Говорячи про пограбування у відеоіграх просто не можна не згадати легендарний проєкт Rockstar.
Як у сюжеті, так і в онлайн режимі гра пропонує серію великих "Heist-місій", які проходять у кілька етапів. Гравцю потрібно завербувати команду, підготувати техніку та локацію, а потім завдати фінального "удару".
Трейлер одного з пограбувань – перегляньте ролик
Отож, цей варіант підійде любителям масштабу та варіативності.
Crookz – The Big Heist
- Рік виходу: 2015
- Платформи: ПК
Якщо говорити про більш вдумливі варіанти, то на думку спадає інді-проєкт від Skilltree Studios.
Ця гра пропонує стратегічний підхід до "мистецтва" крадіжки, запакований у яскравий та атмосферний сетинг 1970-х років.
У розпорядженні гравців опиняться харизматичні персонажі з унікальними навичками, яким доведеться використовувати усю свою кмітливість та арсенал аби не бути спійманими "на гарячому".
Трейлер проєкту – дивіться ролик
Потрібно побити охоронця – вибирайте бугая, зламати замок – відправте на задачу свого "ведмежатника". Правильне планування злочинів у цій грі – запорука успіху.
The Marvellous Miss Take
- Рік виходу: 2014
- Платформи: ПК
Коли ж попередні варіанти видаються вам занадто складними чи комплексними, то пропонуємо поглянути на більш аркадний проєкт.
У цій мальовничій забавці головна героїня виконує шляхетну місію: краде картини з музеїв, щоб повернути їх справжнім власникам.
Трейлер гри – дивіться відео
На відміну від попередніх ігор, The Marvellous Miss Take пропонує більш "пацифістичний" підхід до тематики, оскільки ігровий процес тут заточений на швидкість, логіку та вміння приймати рішення.
Teardown
- Рік виходу: 2022
- Платформи: ПК, PS5, Xbox Series X|S
Чимось схожим є і Teardown, хоча основна ідея тут зовсім інакше.
В грі від Tuxedo Labs вам подекуди доведеться зруйнувати пів мапи аби досягти цілі, але все добре, такий і був початковий план.
Проєкт заохочує гравця до створення повного хаосу та знаходження найбільш чудернацьких способів виконати мету пограбування, даруючи тому повну свободу дій та безліч вибухівки й інструментів.
Teardown пропонує гравцям шанс втілити свої найруйнівніші мрії у чудово створеному воксельному світі,
– пишуть про гру на NME.
Трейлер Teardown – перегляньте відео
Отож, ці 5 ігор допоможуть вам втілити бажання "пожити" життям реальних грабіжників чи героїв кримінальних фільмів, але пам'ятаймо, що вони лише вигадка задля розваги і аж ніяк не посібник до дій.
