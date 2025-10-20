Історії про масштабні крадіжки в музеях чи банках часто виглядають захопливими та цікавими пригодами. Одначе розум швидко розуміє, що це грубі порушення закону, які недопустимі в сучасному світі. Разом з тим все ж існує спосіб відчути крихту адреналіну, який виникає в таких ситуаціях, а саме поринути у віртуальний світ. Про 5 цікавих відеоігор про пограбування вам розповість 24 Канал.

Payday 3

Рік виходу: 2023

2023 Платформи: ПК, PS5, Xbox Series X|S

Три частини франшизи Payday дарують геймерам змогу зібрати власну банду до 4 осіб та спробувати свої сили у кооперативних злочинних операціях.

В іграх існують різні сценарії: від нальотів на банки до крадіжок витворів мистецтва.

Великий акцент робиться саме на командній взаємодії та розподілі ролей і обов'язків. Не відстає й екшн-складова, адже якщо щось піде не так гладко, як хотілося б, то стрілянини не уникнути. Тут у пригоді гравцям стане широкий вибір озброєння, та безліч варіантів його кастомізації.

Найсучаснішим варіантом для ознайомлення є Payday 3, що вийшла у вересні 2023 року.

Трейлер Payday 3 – дивіться відео

Слід зазначити, що Payday пропонує саме "шутерний" підхід до тематики, тож фанатам "стелсу" та планування ці ігри можуть не підійти, говорять відгуки на гру в Steam.

GTA V

Рік виходу: 2013 (2014 на ПК)

2013 (2014 на ПК) Платформи: ПК, PS 3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S

Говорячи про пограбування у відеоіграх просто не можна не згадати легендарний проєкт Rockstar.

Як у сюжеті, так і в онлайн режимі гра пропонує серію великих "Heist-місій", які проходять у кілька етапів. Гравцю потрібно завербувати команду, підготувати техніку та локацію, а потім завдати фінального "удару".

Трейлер одного з пограбувань – перегляньте ролик

Отож, цей варіант підійде любителям масштабу та варіативності.

Crookz – The Big Heist

Рік виходу: 2015

2015 Платформи: ПК

Якщо говорити про більш вдумливі варіанти, то на думку спадає інді-проєкт від Skilltree Studios.

Ця гра пропонує стратегічний підхід до "мистецтва" крадіжки, запакований у яскравий та атмосферний сетинг 1970-х років.

У розпорядженні гравців опиняться харизматичні персонажі з унікальними навичками, яким доведеться використовувати усю свою кмітливість та арсенал аби не бути спійманими "на гарячому".

Трейлер проєкту – дивіться ролик

Потрібно побити охоронця – вибирайте бугая, зламати замок – відправте на задачу свого "ведмежатника". Правильне планування злочинів у цій грі – запорука успіху.

The Marvellous Miss Take

Рік виходу: 2014

2014 Платформи: ПК

Коли ж попередні варіанти видаються вам занадто складними чи комплексними, то пропонуємо поглянути на більш аркадний проєкт.

У цій мальовничій забавці головна героїня виконує шляхетну місію: краде картини з музеїв, щоб повернути їх справжнім власникам.

Трейлер гри – дивіться відео

На відміну від попередніх ігор, The Marvellous Miss Take пропонує більш "пацифістичний" підхід до тематики, оскільки ігровий процес тут заточений на швидкість, логіку та вміння приймати рішення.

Teardown

Рік виходу: 2022

2022 Платформи: ПК, PS5, Xbox Series X|S

Чимось схожим є і Teardown, хоча основна ідея тут зовсім інакше.

В грі від Tuxedo Labs вам подекуди доведеться зруйнувати пів мапи аби досягти цілі, але все добре, такий і був початковий план.

Проєкт заохочує гравця до створення повного хаосу та знаходження найбільш чудернацьких способів виконати мету пограбування, даруючи тому повну свободу дій та безліч вибухівки й інструментів.

Teardown пропонує гравцям шанс втілити свої найруйнівніші мрії у чудово створеному воксельному світі,

– пишуть про гру на NME.

Трейлер Teardown – перегляньте відео

Отож, ці 5 ігор допоможуть вам втілити бажання "пожити" життям реальних грабіжників чи героїв кримінальних фільмів, але пам'ятаймо, що вони лише вигадка задля розваги і аж ніяк не посібник до дій.

