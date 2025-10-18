Суміш "арканоїдів" та "rougelite" підкорює гравців, повідомляє 24 Канал.

Наступна "інді-бомба"?

Останніми роками все частішими стають історії успіху проєктів від соло-розробників.

Від Stardew Valley до Vampire Survivors – якісні інді-ігри показують, що для того аби захопити геймерів не потрібні гігантські бюджети. Зокрема, радимо вам також звернути увагу на 5 інді-відеоігор 2025 року, в яких є українська локалізація.

Наступним великим хітом у Steam цілком може стати BALL x PIT, одночасна кількість гравців якої вже перевалила за 22 тисячі осіб, за даними SteamDB.

У цьому фентезійному світі на геймерів чекає завдання відбудувати місто Боллбілон, попутно спускаючись все нижче у прірву.

Понад 70 унікальних будівель, які гравці зможуть збудувати у новому містечку нададуть різні бонуси та відкриватимуть нових героїв, покращення й інші корисні ресурси, які допоможуть у подорожі.

Під час самих забігів можна використовувати до 60 випадкових кульок, кожна з яких має власні властивості та характеристики.

Трейлер гри – дивіться відео

BALL x PIT is OUT x NOW!



This brick-breaking, base-building roguelite is so wonderfully addictive even the launch trailer narrator is losing his mind... pic.twitter.com/Ae7TVdtBnw — Devolver Digital (@devolverdigital) October 15, 2025

За перший день після релізу гра продалася накладом у понад 100 тисяч копій, про що повідомив сам розробник Кенні Сан на сторінці BALL x PIT у X.

96% рецензій на гру в Steam є схвальними, а геймери зазначають, що проєкт затягує так само як вже згадана Vampire Survivors.

