Александра Ботез представила власну ігрову студію, яка останні три роки таємно працювала над новою королівською битвою, що вплітає шахи у цей відомий жанр, повідомляє 24 Канал з посиланням на Alexandra Botez у X.

Чи підкориться дівчині чергова ніша?

Сестри Ботез відомі далеко за межами світу шахів, адже за своє життя вони стали успішними у багатьох інших сферах: від діджеїнгу до блогерства. Вони часто знімають для YouTube різні "челенджі", де грають між собою у шахи, а та хто програє отримує покарання, на кшталт того, що спіткало зіркового футболіста, який переграв на дошці мільярдера Річарда Бренсона.

Нову для себе нішу, а саме розробку відеоігор, вирішила підкорити Александра, яка 14 жовтня представила проєкт під назвою Chess Arena.

У відео на ютуб-каналі BotezLive, сама дівчина описала відеогру як "нібито Fortnite та шахи зробили дитину".

40 гравців опиняться на гігантській шаховій дошці, де їм доведеться переграти опонентів за допомогою звичної тактики та різноманітних здібностей, що змінюватимуть добре відомі правила гри. Вони своєю чергою залежатимуть від персонажів, яких кожному запропонують обрати перед початком матчу.

Як і у згаданому Fortnite та інших представниках жанру королівської битви, на "полі бою" вируватиме шторм, що знищуватиме нерозторопних учасників дійства.

Трейлер гри – дивіться відео

Наразі на сторінці Chess Arena у Steam триває запис на відкритий "плейтест", який розпочнеться 25 жовтня, дата релізу проєкту наразі невідома.