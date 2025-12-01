Хоча масштаб інциденту значно менший за події 2022 року, фанати отримали нові підтвердження ігрових механік, розповідає 24 Канал з посиланням на Eurogamer.

Що саме показав розробник у відео?

Користувачі платформи Reddit, зокрема юзер під ніком throwaway-sadkid8012, звернули увагу на цікаву публікацію на відеохостингу Vimeo.

Автором ролика виявився Бенджамін Чу – аніматор, який працює в Rockstar Games вже понад 25 років. Він виклав трихвилинну нарізку своїх робіт, що включала приклади анімацій з таких хітів, як Max Payne 3, Grand Theft Auto V та Red Dead Redemption 2. Однак найбільший інтерес викликали кадри з проєкту, який ще не вийшов у світ – GTA VI.

Попри те що відео було оперативно видалене, ігрова спільнота встигла зберегти копії. У ролику можна було побачити три ключові фрагменти, які демонструють роботу механік у тестовому середовищі гри:

Перший епізод показує чоловічого персонажа, який взаємодіє зі станцією прокату велосипедів. Герой підходить до стійки, забирає транспортний засіб і сідає на нього. На самому велосипеді помітно логотип LomBike, що є очевидною пародією на реальний сервіс велопрокату LimeBike.

Третя частина відео присвячена жіночому персонажу, ймовірно, другій протагоністці, на ім'я Лусія. Розробник показав два варіанти анімації того, як героїня вистрибує з кузова пікапа.

Кадри з видаленого ролика, які відображають анімації з гри – дивіться відео:

Варто зазначити, що всі показані матеріали є "сирими" кадрами з тестової версії та не відображають фінальної якості графіки чи анімацій.

Нагадаємо, що після нещодавніх змін у графіку вихід GTA VI на консолях PlayStation 5 та Xbox Series X/S запланований на 19 листопада 2026 року. Гравцям обіцяють історію злочинного дуету Джейсона та Лусії у "найбільшому та найправдоподібнішому світі" за всю історію франшизи.

До речі, нещодавно співзасновник Rockstar Games Ден Гаузер нарешті розкрив справжні причини свого гучного звільнення зі студії. В ефірі BBC Radio 4 він зізнався, що вирішальним фактором стали неймовірні масштаби розробки Grand Theft Auto V та Red Dead Redemption 2.

За словами ветерана індустрії, ці проєкти були настільки складними та довготривалими, що просто виснажили його. Гаузер зрозумів, що не впевнений, чи вистачить йому сил на ще один подібний марафон. Наразі він зосередився на розвитку власної студії Absurd Ventures та роботі над аудіосеріалом "A Better Paradise", прем'єра якого запланована на початок 2026 року.