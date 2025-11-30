Свого часу ігрову індустрію потрясла звістка про те, що один зі співзасновників Rockstar покидає студію. Минуло кілька років і провідний розробник таких проєктів як Grand Theft Auto V Red Dead Redemption 2, розповів про причини свого рішення, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC Radio 4.

Ден Гаузер пішов з Rockstar через масштаби GTA V та RDR 2?

В рамках ефіру на BBC Radio 4 ветеран індустрії поділився тим, що ж свого часу штовхнуло його на таке несподіване кар'єрне рішення.

Масштаб останніх кількох ігор (мова про GTA 5 та Red Dead Redemption 2, – 24 Канал) був поза будь-яким уявленням,

– розпочав розповідь Гаузер.

За словами Дена, йому було дуже цікаво працювати з "неймовірно талановитими людьми" та "використовувати їхні величезні мізки" аби створити ці дивовижні проєкти.

Однак саме їх масштаб став фактором, що виснажив розробника.

Проєкти були справді довгими та складними, і їх реалізація займала багато часу… У вас є 450 000 рядків діалогу та стільки ж інших речей, які намагаються зібратися купи,

– говорить він.

Гаузер зазначив, що керівництво проєктами такого масштабу, як у Rockstar безповоротно "поглинає весь ваш час на багато років", тож він просто не був впевнений чи його сил вистачить на ще одну гру такого ґатунку.

Зараз творець зосереджений роботою над "A Better Paradise" – аудіо-серіалом, який вийде на початку 2026 року та передуватиме грі з відкритим світом, повідомляється на Absurd Ventures.

