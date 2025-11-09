Співзасновник Rockstar Games та провідний сценарист багатьох проєктів Ден Хаузер розкрив яким міг бути альтернативний початок RDR 2, повідомляє 24 Канал з посиланням на gamesradar+.

Вступний акт культової Red Dead Redemption 2 є доволі складним та жорстоким, але те, що спершу планували Rockstar, було куди "потворнішим".

Зокрема, розробники мали на меті показати головного героя Артура Моргана без перебільшень жахливою людиною.

Як розповів співзасновник студії Ден Хаузер в інтерв'ю YouTube-блогеру Лексу Фрідману, на початку RDR 2 планувався епізод, де "випадкова" дівчина Артура народила б дитину, що майже одразу померла. Сам Морган не надто проявляв би співчуття у цій ситуації.

Тож це зробило б його дуже, дуже неприємним на початку, і я подумав, що було б цікаво поекспериментувати з цим, бо тоді це зробило б його арку спокути ще цікавішою,

– пригадав Хаузер.

Зрештою, від такого плану відмовилися, що Хаузер тепер називає "правильним рішенням", зокрема з погляду комерції.

У тій початковій версії сценаристу подобалася "нездатність Артура виражати свої емоції", яка дуже сильно контрастувала б з його емоційним крахом ближче до фіналу гри.

Попри це, Хаузер вважає, що кінцева версія проєкту вийшла саме такою, якою і мала б бути з її канонічною кінцівкою.