Соучредитель Rockstar Games и ведущий сценарист многих проектов Дэн Хаузер раскрыл каким могло быть альтернативное начало RDR 2, сообщает 24 Канал со ссылкой на gamesradar+.

Это было бы слишком?

Вступительный акт культовой Red Dead Redemption 2 довольно сложный и жестокий, но то, что сначала планировали Rockstar, было куда "уродливее".

В частности, разработчики имели целью показать главного героя Артура Моргана без преувеличений ужасным человеком.

Как рассказал соучредитель студии Дэн Хаузер в интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману, в начале RDR 2 планировался эпизод, где "случайная" девушка Артура родила бы ребенка, который почти сразу умер. Сам Морган не слишком проявлял бы сочувствие в этой ситуации.

Поэтому это сделало бы его очень, очень неприятным в начале, и я подумал, что было бы интересно поэкспериментировать с этим, потому что тогда это сделало бы его арку искупления еще интереснее,

– вспомнил Хаузер.

В конце концов, от такого плана отказались, что Хаузер теперь называет "правильным решением", в частности с точки зрения коммерции.

В той первоначальной версии сценаристу нравилась "неспособность Артура выражать свои эмоции", которая очень сильно контрастировала бы с его эмоциональным крахом ближе к финалу игры.

Несмотря на это, Хаузер считает, что конечная версия проекта получилась именно такой, какой и должна была бы быть с ее канонической концовкой.