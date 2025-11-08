Стали известны номинанты Grammy 2026 года за лучший саундтрек к видеоигре, сообщает 24 Канал со ссылкой на Grammy.com.
Кто попал в номинацию?
В 2023 году была введена новая категория наград Grammy, которую дают за лучший саундтрек к видеоиграм.
Чтобы попасть в перечень нынешних номинантов, нужно было чтобы официальный саундтрек вышел во временных рамках с 31 августа 2024 года до 30 августа 2025.
Сама 68-я церемония Grammy состоится 1 февраля 2026 года. Среди кандидатов оказались:
Avatar: Frontiers of Pandora – Secrets of the Spire (композитор Пинар Топрак)
Helldivers 2 (композитор Вильберт Роже Второй)
Indiana Jones And The Great Circle (композитор Горди Хааб)
Star Wars Outlaws: Wild Card & A Pirate's Fortune (композиторы Коди Мэттью Джонсон и Вильберт Роже Второй)
Sword of the Sea (композитор Остин Витори)
Кто получил награду в прошлом году?
Среди номинантов на Grammy 2025 были Avatar: Frontiers of Pandora, God of War Ragnarök: Valhalla, Marvel's Spider-Man 2, Star Wars Outlaws и Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord.
Триумфом стал саундтрек проекта Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord от композитора Винифред Филлипс, который обошел более известные игры.