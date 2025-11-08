Стали відомі номінанти Grammy 2026 року за найкращий саундтрек до відеогри, повідомляє 24 Канал з посиланням на Grammy.com.
Хто потрапив у номінацію?
У 2023 році було запроваджено нову категорію нагород Grammy, яку дають за найкращий саундтрек до відеоігор.
Аби потрапити у перелік цьогорічних номінантів, потрібно було аби офіційний саундтрек вийшов у часових рамках з 31 серпня 2024 року до 30 серпня 2025.
Сама 68-ма церемонія Grammy відбудеться 1 лютого 2026 року. Серед кандидатів опинилися:
Avatar: Frontiers of Pandora – Secrets of the Spire (композитор Пінар Топрак)
Helldivers 2 (композитор Вільберт Роже Другий)
Indiana Jones And The Great Circle (композитор Горді Хааб)
Star Wars Outlaws: Wild Card & A Pirate's Fortune (композитори Коді Меттю Джонсон та Вільберт Роже Другий)
Sword of the Sea (композитор Остін Віторі)
Хто отримав нагороду торік?
Серед номінантів на Grammy 2025 були Avatar: Frontiers of Pandora, God of War Ragnarök: Valhalla, Marvel’s Spider-Man 2, Star Wars Outlaws та Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord.
Тріумфував саундтрек проєкту Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord від композиторки Вініфред Філліпс, який обійшов більш відомі ігри.