Хто увійшов до фінальної шістки?
За результатами групового етапу, який тривав з 3 по 5 листопада, у плей-оф турніру IEM Chengdu 2025 пройшли шість колективів. Ними стали Team Falcons, MOUZ, Astralis, FURIA, Team Vitality та The MongolZ, пише 24 Канал з посиланням на Esports Insider.
Дивіться також Найкращий у 16 років: підліток отримав найвищий рейтинг у Counter-Strike 2
Ці команди продемонстрували найвищий рівень гри серед 16 учасників, що починали свій шлях на турнірі. Серед тих, хто покинув змагання, була й українська команда NAVI, яка спочатку програла матч проти Astralis з рахунком 2:1, а потім вибула з турніру після поразки від Heroic з рахунком 2:1.
Формат турніру передбачає переваги для переможців груп. Так, Team Falcons та MOUZ, посівши перші місця у своїх групах, автоматично пройшли до півфіналів, що значно збільшує їхні шанси на вихід у ґранд-фінал. Іншим чотирьом командам доведеться починати свій шлях зі стадії чвертьфіналів.
- Першу чвертьфінальну пару, за даними Liquipedia, склали Team Vitality та Astralis. Це протистояння обіцяє бути особливо напруженим, адже обидві команди входять до числа світових топів.
- У другій парі зустрінуться FURIA та The MongolZ. Цікаво, що для цих колективів це далеко не перша зустріч на великих турнірах, що додає їхньому матчу особливої інтриги.
- Переможець пари Vitality — Astralis вийде у півфіналі на Team Falcons.
- Своєю чергою, MOUZ очікуватиме на сильнішого в протистоянні FURIA та The MongolZ.
Хто увійшов до фінальної шістки та які пари чекають на глядачів / Скриншот 24 Каналу
Усі матчі плей-оф до гранд-фіналу пройдуть у форматі "best-of-3" (до двох перемог), а вирішальний матч за чемпіонство відбудеться у форматі "best-of-5" (до трьох перемог).
Загальний призовий фонд турніру становить 300 000 доларів. Чемпіон отримає 125 000 доларів, а срібний призер – 50 000. Команди, що посядуть 3 і 4 місця, заберуть по 30 000 та 20 000 доларів відповідно.
Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов'язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 433 від 13.12.2022.