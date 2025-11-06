Хто увійшов до фінальної шістки?

За результатами групового етапу, який тривав з 3 по 5 листопада, у плей-оф турніру IEM Chengdu 2025 пройшли шість колективів. Ними стали Team Falcons, MOUZ, Astralis, FURIA, Team Vitality та The MongolZ, пише 24 Канал з посиланням на Esports Insider.

Ці команди продемонстрували найвищий рівень гри серед 16 учасників, що починали свій шлях на турнірі. Серед тих, хто покинув змагання, була й українська команда NAVI, яка спочатку програла матч проти Astralis з рахунком 2:1, а потім вибула з турніру після поразки від Heroic з рахунком 2:1.

Формат турніру передбачає переваги для переможців груп. Так, Team Falcons та MOUZ, посівши перші місця у своїх групах, автоматично пройшли до півфіналів, що значно збільшує їхні шанси на вихід у ґранд-фінал. Іншим чотирьом командам доведеться починати свій шлях зі стадії чвертьфіналів.

Першу чвертьфінальну пару, за даними Liquipedia, склали Team Vitality та Astralis. Це протистояння обіцяє бути особливо напруженим, адже обидві команди входять до числа світових топів.

У другій парі зустрінуться FURIA та The MongolZ. Цікаво, що для цих колективів це далеко не перша зустріч на великих турнірах, що додає їхньому матчу особливої інтриги.​

Переможець пари Vitality — Astralis вийде у півфіналі на Team Falcons.

Своєю чергою, MOUZ очікуватиме на сильнішого в протистоянні FURIA та The MongolZ.



Хто увійшов до фінальної шістки та які пари чекають на глядачів / Скриншот 24 Каналу

Усі матчі плей-оф до гранд-фіналу пройдуть у форматі "best-of-3" (до двох перемог), а вирішальний матч за чемпіонство відбудеться у форматі "best-of-5" (до трьох перемог).

Загальний призовий фонд турніру становить 300 000 доларів. Чемпіон отримає 125 000 доларів, а срібний призер – 50 000. Команди, що посядуть 3 і 4 місця, заберуть по 30 000 та 20 000 доларів відповідно.

