Кто вошел в финальную шестерку?

По результатам группового этапа, который проходил с 3 по 5 ноября, в плей-офф турнира IEM Chengdu 2025 прошли шесть коллективов. Ими стали Team Falcons, MOUZ, Astralis, FURIA, Team Vitality и The MongolZ, пишет 24 Канал со ссылкой на Esports Insider.

Эти команды продемонстрировали высокий уровень игры среди 16 участников, начинавших свой путь на турнире. Среди тех, кто покинул соревнования, была и украинская команда NAVI, которая сначала проиграла матч против Astralis со счетом 2:1, а затем выбыла из турнира после поражения от Heroic со счетом 2:1.

Формат турнира предусматривает преимущества для победителей групп. Так, Team Falcons и MOUZ, заняв первые места в своих группах, автоматически прошли в полуфиналы, что значительно увеличивает их шансы на выход в гранд-финал. Остальным четырем командам придется начинать свой путь со стадии четвертьфиналов.

Первую четвертьфинальную пару, по данным Liquipedia, составили Team Vitality и Astralis. Это противостояние обещает быть особенно напряженным, ведь обе команды входят в число мировых топов.

Во второй паре встретятся FURIA и The MongolZ. Интересно, что для этих коллективов это далеко не первая встреча на крупных турнирах, что добавляет их матчу особой интриги.

Победитель пары Vitality - Astralis выйдет в полуфинале на Team Falcons.

В свою очередь, MOUZ будет ожидать сильнейшего в противостоянии FURIA и The MongolZ.



Кто вошел в финальную шестерку и какие пары ждут зрителей / Скриншот 24 Канала

Все матчи плей-офф до гранд-финала пройдут в формате "best-of-3" (до двух побед), а решающий матч за чемпионство состоится в формате "best-of-5" (до трех побед).

Общий призовой фонд турнира составляет 300 000 долларов. Чемпион получит 125 000 долларов, а серебряный призер – 50 000. Команды, занявшие 3 и 4 места, заберут по 30 000 и 20 000 долларов соответственно.

