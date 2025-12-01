Хотя масштаб инцидента значительно меньше событий 2022 года, фанаты получили новые подтверждения игровых механик, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Eurogamer.

Что именно показал разработчик в видео?

Пользователи платформы Reddit, в частности юзер под ником throwaway-sadkid8012, обратили внимание на интересную публикацию на видеохостинге Vimeo.

Автором ролика оказался Бенджамин Чу – аниматор, который работает в Rockstar Games уже более 25 лет. Он выложил трехминутную нарезку своих работ, включавшую примеры анимаций из таких хитов, как Max Payne 3, Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2. Однако наибольший интерес вызвали кадры из проекта, который еще не вышел в свет – GTA VI.

Несмотря на то что видео было оперативно удалено, игровое сообщество успело сохранить копии. В ролике можно было увидеть три ключевых фрагмента, которые демонстрируют работу механик в тестовой среде игры:

Первый эпизод показывает мужского персонажа, который взаимодействует со станцией проката велосипедов. Герой подходит к стойке, забирает транспортное средство и садится на него. На самом велосипеде заметно логотип LomBike, что является очевидной пародией на реальный сервис велопроката LimeBike.

Третья часть видео посвящена женскому персонажу, вероятно, второй протагонистке, по имени Лусия. Разработчик показал два варианта анимации того, как героиня выпрыгивает из кузова пикапа.

Кадры из удаленного ролика, которые отображают анимации из игры – смотрите видео:

Стоит отметить, что все показанные материалы являются "сырыми" кадрами из тестовой версии и не отражают финального качества графики или анимаций.

Напомним, что после недавних изменений в графике выход GTA VI на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S запланирован на 19 ноября 2026 года. Игрокам обещают историю преступного дуэта Джейсона и Лусии в "самом большом и самом правдоподобном мире" за всю историю франшизы.

Кстати, недавно соучредитель Rockstar Games Дэн Хаузер наконец-то раскрыл истинные причины своего громкого увольнения из студии. В эфире BBC Radio 4 он признался, что решающим фактором стали невероятные масштабы разработки Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2.

По словам ветерана индустрии, эти проекты были настолько сложными и долговременными, что просто истощили его. Хаузер понял, что не уверен, хватит ли ему сил на еще один подобный марафон. Сейчас он сосредоточился на развитии собственной студии Absurd Ventures и работе над аудиосериалом "A Better Paradise", премьера которого запланирована на начало 2026 года.