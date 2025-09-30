У чому суть гри?

Події Minos розгортаються у знаменитому лабіринті, збудованому Дедалом за наказом царя Міноса для ув'язнення Мінотавра, згідно з описом гри у Steam. Проте в цій грі міфічна істота – це колишня людина, інформує 24 Канал.

Гравцям у ролі Мінотавра належить захищати своє лігво від кровожерливих шукачів пригод, конструюючи та змінюючи заплутані коридори.

Ігровий процес полягає в переміщенні стін, встановленні різноманітних пасток, таких як шипи, валуни та леза, і об'єднанні їх у хитромудрі послідовності. Мета – створити у героїв хибне відчуття прогресу, заманюючи їх у смертельні пастки. Розробники обіцяють, що кожне проходження буде унікальним.

Трейлер Minos – дивіться відео:

Сюжет розкриє історію Мінотавра та людини, якою він колись був, а також розповість, чому Дедал створив цей лабіринт. Коли в лабіринт прибуде герой Тесей, гравцеві доведеться вирішити, хто з них заслуговує залишитися живим.

За словами розробників, які розповіли про гру на сторінці спільноти у Steam, ідея виношувалася кілька років, і вони називають її "найбожевільнішою" сумішшю екшену та стратегії у своїй історії, а також найбільш особистим проєктом.

Реліз Minos запланований на 2026 рік у Steam. На сторінці гри вже доступна демоверсія.

Хто такий Мінотавр у міфології?

Мінотавр (згідно з Wikipedia) – це один із найвідоміших персонажів давньогрецьких міфів. Це чудовисько з тілом людини та головою бика. Згідно з легендою, він народився у Пасіфаї, дружини критського царя Міноса, після її протиприродного зв'язку з биком, посланим богом Посейдоном.

Щоб приховати ганьбу, цар Мінос наказав видатному інженеру Дедалу збудувати величезний і заплутаний Лабіринт, куди й ув'язнили чудовисько. Афіни, які програли війну Криту, були змушені кожні дев'ять років відправляти сімох юнаків і сімох дівчат на поживу Мінотавру.

Так тривало, доки афінський герой Тесей не вирушив у Лабіринт, убив Мінотавра і вибрався звідти за допомогою Аріадни, доньки Міноса.