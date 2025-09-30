В чем суть игры?

События Minos разворачиваются в знаменитом лабиринте, построенном Дедалом по приказу царя Миноса для заточения Минотавра, согласно описанию игры в Steam. Однако в этой игре мифическое существо – это бывший человек, информирует 24 Канал.

Игрокам в роли Минотавра предстоит защищать свое логово от кровожадных искателей приключений, конструируя и изменяя запутанные коридоры.

Игровой процесс заключается в перемещении стен, установлении различных ловушек, таких как шипы, валуны и лезвия, и объединении их в замысловатые последовательности. Цель – создать у героев ложное ощущение прогресса, заманивая их в смертельные ловушки. Разработчики обещают, что каждое прохождение будет уникальным.

Трейлер Minos – смотрите в видео:

Сюжет раскроет историю Минотавра и человека, каким он когда-то был, а также расскажет, почему Дедал создал этот лабиринт. Когда в лабиринт прибудет герой Тесей, игроку придется решить, кто из них заслуживает остаться живым.

По словам разработчиков, которые рассказали об игре на странице сообщества в Steam, идея вынашивалась несколько лет, и они называют ее "самой "безумной" смесью экшена и стратегии в своей истории, а также самым личным проектом.

Релиз Minos запланирован на 2026 год в Steam. На странице игры уже доступна демоверсия.

Кто такой Минотавр в мифологии?

Минотавр (согласно Wikipedia) – это один из самых известных персонажей древнегреческих мифов. Это чудовище с телом человека и головой быка. Согласно легенде, он родился у Пасифаи, жены критского царя Миноса, после ее противоестественной связи с быком, посланным богом Посейдоном.

Чтобы скрыть позор, царь Минос приказал выдающемуся инженеру Дедалу построить огромный и запутанный Лабиринт, куда и заключили чудовище. Афины, проигравшие войну Криту, были вынуждены каждые девять лет отправлять семь юношей и семь девушек на съедение Минотавру.

Так продолжалось, пока афинский герой Тесей не отправился в Лабиринт, убил Минотавра и выбрался оттуда с помощью Ариадны, дочери Миноса.