Компанії вдалося змусити класичний Doom запускатися всередині цукерки Milky Way разом із крихітним екраном, вставленим у підроблену плитку шоколаду.

Також цікаво Зіркові геймери: любов до якої гри об'єднує Дрейка, Фінна Вулфгарда та Златана Ібрагімовича

Doom у шоколадному батончику

Таку ідею придумали спеціально Геловіну. Це далеко не перша спроба запустити гру Doom на доволі незвичному пристрої, але доволі цікава.

На відео показано, як цукерку розгортають, щоб помітити всередині крихітний екран, на якому вже триває гра. Саме відео є жартівливим рекламним роликом, який попереджає батьків перевірити цукерки своїх дітей цього Геловіна.

Гра Doom на плитці шоколаду: дивіться відео

Будучи однією з найважливіших відеоігор 90-х років, особливо в жанрі шутерів від першої особи, культовий випуск id Software мав великий вплив на індустрію протягом багатьох років.

Багато шанувальників намагалися запустити Doom на чому завгодно, окрім комп'ютера. До цього геймери вже запускали гру на калькуляторі, тракторі, піаніно чи бензопилі. А один програміст запустив її на стандартному блокноті Windows.