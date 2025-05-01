Коли чекати на гру

Game of Thrones: Kingsroad, рольова гра у всесвіті Джорджа Мартіна, виходить з раннього доступу і стане повноцінною 21 травня. Про це оголосили розробники з Netmarble у співпраці з Warner Bros. Interactive Entertainment, повідомляє 24 Канал.

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Проєкт буде доступний одразу на мобільних пристроях, а також на ПК через Steam, Epic Games Store та Windows. Вперше гру випустили в березні у форматі раннього доступу, і наразі вона має "змішані" відгуки в Steam. Більшість критики стосується агресивної монетизації, яку частина гравців назвала "жадібною". Один з найпопулярніших коментарів на платформі Valve описує гру як "мобільний проєкт на стероїдах – і не в найкращому сенсі".

У свіжому FAQ на сторінці гри в Steam команда відповіла на побоювання щодо різниці в прогресі між гравцями з раннього доступу та новачками. Розробники пояснили, що Kingsroad з самого початку орієнтується на одиночне проходження, а отже, намагалися зменшити відчуття дисбалансу чи несправедливості через різний рівень розвитку персонажів.

Netmarble також зазначила, що проводила додаткові тести, щоби покращити загальний досвід і зробити гру доступнішою для всіх. Гравцям рекомендують зосередитись на задоволенні від проходження та контенту на пізніх етапах, а не на змаганні з іншими.

Крім того, розробники визнали, що попередні комунікації та оновлення були "недостатніми", і пообіцяли поліпшити ситуацію завдяки регулярним сесіям питання-відповідь та публікаціям Developer Notes. Вони закликали спільноту підтримати розробників у період підготовки до повного запуску.

Очікувано, гра матиме преміальний набір засновника – Founder’s Pack – із доступом до раннього запуску та ексклюзивними внутрішньоігровими бонусами. Мобільні гравці вже можуть пройти попередню реєстрацію в App Store та Google Play.

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