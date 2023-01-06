Щоправда, наша рідна мова з'явилась у списку не одразу. Цьому передувало обурення фанатів, яке ледь не закінчилося скандалом.

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Українська локалізація в Hades II

Спершу Supergiant Games оприлюднила твіт, де згадала основну частину мов для локалізацій. Там були італійська, французька, німецька, російська, польська та інші.

Українських гравців обурила наявність там російської мови та відсутність української, бо ж тема з проханням додати до гри українську локалізацію стала найпопулярнішою на форумі гри в Steam, зібравши понад 1200 дописів.

Активність українців була такою високою, що вже за кілька годин розробники зробили доповнення до попереднього оголошення. У ньому також заявили про пошук перекладачів для турецької, традиційної китайської, української та грецької мов.

Hades II вийде в дочасному доступі упродовж 2023 року.